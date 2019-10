Bei nahezu gewohnter Einstimmigkeit ging am Donnerstag eine Sitzung des Gemeinderates über die Bühne.

Die Vergabe der Errichtung der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlage hinsichtlich der Erweiterung der Mitterfeldgasse in Perschling sowie der Hausfeldgasse in Murstetten gemäß der Planungen durch das Büro Henninger erfolgte an die Firma Gebrüder Haider. Die NÖ Landesregierung muss dazu noch ihre Zustimmung geben.

Für den Friedhof in Weißenkirchen wurde die Erweiterung um 13 Urnengräber beschlossen.

Über die Umstellung der Glas- und Blechsammelsysteme vom Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung St. Pölten nach dem Beschluss aus 2018, der eine Konzentration auf fünf Sammelstellen vorsieht, wurden die Gemeindemandatare informiert. VP-Bürgermeister Reinhard Breitner: „Nun sollen wir gemeinsam mit der Bevölkerung die vorhandenen Standorte prüfen beziehungsweise geeignete neue Standorte finden.“