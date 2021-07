Die jüngste Sitzung des Gemeinderates hat sich das Prädikat „geschichtsträchtig“ verdient. Erstmals tagte man nicht in der Traismaurer Innenstadt, sondern im Landgasthof Huber in Wagram.

„Vor genau 50 Jahren ist unsere Stadtgemeinde mit ihren Katastralgemeinden zu der Größe herangewachsen, wie sie heute besteht. Wagram ob der Traisen war die erste Gemeinde, die sich bereits 1968 an Traismauer angeschlossen hat“, erinnerte SPÖ- Bürgermeister Herbert Pfeffer in seiner Einleitung.

Auch wenn so mancher Mandatar damals der Zusammenlegung skeptisch gegenüberstand und der Eingemeindung nicht zustimmen wollte, habe der damalige Gemeinderat von Wagram die wirtschaftlichen Vorteile der Eingemeindung gesehen und sei bedacht darauf gewesen, den Ort weiterzuentwickeln.

Auch die kommenden Sitzungen des Gemeinderates sollen jeweils in einer anderen Katastralgemeinde stattfinden.

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung wurde mit einer Trauerminute des verstorbenen Stadtrates Walter Grünstäudl gedacht. Aufgrund des Todesfalls gab es Nachbesetzungen im Gemeinderat (die NÖN berichtete). Als neuer SPÖ-Gemeinderat wurde der Obmann des Traismaurer Pensionistenverbandes, Walter Dedek aus Gemeinlebarn, von Bürgermeister Pfeffer angelobt.

„Die Angaben des WWT sind unzureichend“

Das freigewordene Stadtratsmandat übernimmt Stadträtin Christa Kernstock. Die hauptberufliche Diplomkrankenschwester wurde mit 27 Stimmen (bei einer Gegenstimme) gewählt und übernahm das Ressort Gesundheit und Soziales.

Beim ersten Tagesordnungspunkt, bei dem es anfangs erhebliche Meinungsunterschiede gab, ging es um eine Subvention im Ausmaß von 10.000 Euro für den Werbeverein Wirtschaft Traismauer (kurz: WWT).

Das Geld soll zur Belebung der Innenstadt und zur Bewerbung der Stadtgemeinde verwendet werden.

Die ÖVP war mit dem Ansuchen und den darin angeführten Angaben nicht zufrieden. „Der Gemeinderat hat bereits vor Jahren einen einstimmigen Beschluss gefasst, unter welchen Kriterien wir Subventionen vergeben. Leider sind die Angaben des WWT unzureichend und daher sollten wir das Ansuchen nochmals im Ausschuss behandeln, nachdem wir die entsprechende Kostenaufstellung und eine Ein- und Ausgabenrechnung erhalten haben“, forderte Klubsprecherin Elisabeth Nadlinger.

„Wirtschaft befindet sich in schwieriger Situation“

Es folgte eine kurze heftige Debatte, wo die unterschiedlichen Standpunkte deutlich wurden. „Natürlich wollen wir auch den WWT unterstützen, dennoch sollten für alle Vereine, die einen Subventionsantrag stellen, dieselben Voraussetzungen beziehungsweise Kriterien gelten“, so Elisabeth Nadlinger ergänzend.

„Die Corona-gebeutelte Kaufmannschaft und unsere Gastronomie hatten es in den vergangenen 16 Monaten sehr schwer. Sie kämpfen immer noch mit den Auswirkungen der Krise! Es ist eine Selbstverständlichkeit für die SPÖ, die geplante Kampagne der Wirtschaft nun zu unterstützen“, konterte Stadtchef Pfeffer.

Auch Finanzstadtrat Vizebürgermeister Thomas Woisetschläger (SPÖ) appellierte an die ÖVP, den Antrag zu unterstützen, auch wenn nicht alle Kriterien zu 100 Prozent erfüllt sind. „Die Traismaurer Wirtschaft befindet sich in einer schwierigen Situation. In den vergangenen eineinhalb Jahren wurde für Werbemaßnahmen das vorhandene Guthaben des Vereins fast aufgebraucht. Mit der Subvention sollen neue Werbeinitiativen unterstützt und gefördert werden“, so Woisetschläger.

Man befinde sich in einer Ausnahmesituation und daher hätte jede Verzögerung des Beschlusses fatale Folgen. Woisetschläger: „Wir müssen zur Wirtschaft stehen und diese in dieser Ausnahmesituation entsprechend unterstützen.“

Letztlich führte der Appell doch zu einem Umdenken bei der ÖVP und die Vergabe der Subvention wurde einstimmig beschlossen.