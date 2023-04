Reichersdorfer Dorfcafé hat Pächter

Bei der jüngsten Sizung des Gemeinderates ist auch ein Mietvertrag betreffend das „Dorfcafe“ diskutiert und einstimmig beschlossen worden.

Zur Chronologie: Vor rund neun Jahren kaufte die Gemeinde das sogenannte „Miletic-Haus“ an, das sich am Absprung von der Ortsstraße in Richtung Kellergasse an einem verkehrsneuralgischen Punkt befindet.

„Das einstöckige Wohngebäude mit rund 65 Quadratmetern Wohnfläche war aufgrund der niedrigen Raumhöhe und der unterschiedlichen Niveaus im Wohnbereich nur sehr schwer vermittelbar. Zudem wären umfangreiche Renovierungsarbeiten notwendig gewesen, um es wieder bewohnbar zu machen. Daher war der Abbruch des Hauses das Sinnvollste“, erläutert Bürgermeister Heinz Konrath (SPÖ). Die Gemeinde errichtete ein neues Kommunikationszentrum mit verschiedensten Nutzungsmöglichkeiten. Sie ist dabei in Vorleistung gegangen. Man schuf einen Ort der Kommunikation, vor allem für die Ortsbevölkerung.

2019 wurde das Lokal an einen Gastronomen verpachtet. Durch die Corona-Pandemie erfolgte der Rückzug des Gastwirts, seit rund zweieinhalb Jahren gab es keinen Gastronomiebetrieb in dem Lokal, das nur gelegentlich von Vereinen und der Gemeinde (als Wahllokal) genutzt wurde.

Kevin Brunner, ein 23-jähriger Reichersdorfer, hat sich vor Kurzem entschlossen, sich als Pächter des Lokals zu bewerben. Unterstützt wird er von seiner Mutter Doris Sangl, die über die Konzession und somit die rechtlichen Voraussetzungen für den Betrieb eines Lokals besitzt. „In den vergangenen Jahren habe ich in einem Pub gearbeitet und die Arbeit hat mir gut gefallen. Mit Unterstützung meiner Familie, Freunden und der örtlichen Bevölkerung sollte eine erfolgreiche Betriebsführung möglich sein“, so der angehende Lokalbetreiber Kevin Brunner.

Am Samstag, 15. April, ist es soweit, mit einer Eröffnungsfeier wird das Dorfcafe wieder in Betrieb genommen. Vorläufig wird es nur einen Ruhetag (Anmerkung: Mittwoch) in der Woche geben. Die Öffnungszeiten sind vorläufig von 8 bis 24 Uhr geplant.

Derzeit wird noch nach einer personellen Verstärkung für die Küche als auch im Service gesucht.

