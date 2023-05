St. Andräer Steg ging an Bestbieter

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung abseits der zwei Haupt-Tagesordnungspunkte „Bildungscampus“ und „Ossarner Steg“ weitere wichtige Punkte beschlossen. Mit 27 von 33 Mandataren war man beschlussfähig, es fehlten Stadtrat Herbert Wölfl (SPÖ) sowie die Gemeinderäte Franz Mrskos, Alina Weixlbaum, Günter Haslinger (alle SPÖ), Romana Hiesleitner (ÖVP) und Viktoria Hinteregger (FPÖ).

Schon vor einiger Zeit hatte man beschlossen, den alten, abgebauten St. Andräer Steg zu versteigern. Als Anbotssumme legten die Mandatare den Materialwert, rund 480 Euro, fest. Als Bestbieter ging nun Mario Kaiser hervor, der 820 Euro berappen wird. Der Steg wird übrigens nicht verschrottet, sondern findet an einem Teich seine neue Heimat.

Die EVN bleibt Stromlieferant, ein diesbezüglicher Vertrag (1. Juni bis 31. Mai 2024) wurde beschlossen. Wie Bürgermeister Christoph Artner (SPÖ) mitteilte, habe man auch andere Anbieter kontaktiert. Bei einem Verbrauch von 1,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr sei das Ganze aber offenbar nicht einfach: „Man hat uns nichts Adäquates übermittelt.“

Knapp eine Million Euro, exakt 969.951 Euro, kostet die Errichtung einer Abwasserbeseitigungsanlage in der Michael-Vollrathgasse (Industriegebiet). Man erwartet sich dadurch auf Sicht betrachtet auch eine Entlastung des Kanalnetzes in der Innenstadt. Den Auftrag erhielt die Firma Porr.

In Kürze läuft der Baurechtsvertrag mit der Allgemeinen gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft St. Pölten bezüglich des Seniorenwohnhauses in der Dr.-Karl-Renner-Gasse aus. Der Stadtgemeinde gehört das Grundstück, die Genossenschaft hat das Baurecht. Nun wurde der Vertrag um 50 Jahre, also bis ins Jahr 2073, verlängert. Sollte es keine anderen Vereinbarungen geben, ist die Stadt nach Ablauf der Frist wieder vollständiger Eigentümer.

