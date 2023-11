Statzendorfs Ortschef bat um Verzeihung

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates herrschte keine Einstimmigkeit: Bei einem Punkt enthielten sich die SPÖ-Mandatare der Stimme. Es ging um die Verbreiterung der Straße Am Schauerberg, man hat damit einem Anrainerwunsch entsprochen. Die Arbeiten zum Kostenpunkt von 36.000 Euro sind bereits erledigt, es gab allerdings keinen Gemeinderatsbeschluss dafür. „Es geht nicht um das Projekt, sondern um die Vorgangsweise“, begründete SPÖ-Gemeinderat Wolfgang Gwiggner die Stimmenthaltung. „Verzeiht mir dieses Missgeschick“, sagte ÖVP-Bürgermeister Herbert Ramler und hob gleichzeitig hervor, dass es durch die zügige Umsetzung auch eine Kostenersparnis gegeben habe. Vizebürgermeister Franz Siedler von der Gerechten, Unabhängigen Bürgerliste (GUBL) erklärte: „Es wäre besser gewesen, wenn man es anders gemacht hätte, im Grunde aber handelt es sich um eine Lappalie.“

ÖVP-Gemeinderat Alois Strasser erinnerte daran, dass es auch in Zeiten, in denen die SPÖ den Bürgermeister stellte, einen ähnlichen Fall gegeben hat: „Die Schankanlage beim ASV war schon längst in Betrieb, als der Beschluss im Gemeinderat dafür fixiert wurde.“