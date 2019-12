Bei der jüngsten und zugleich letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr ist der Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2020 nach einer eingehenden Diskussion fast einstimmig beschlossen worden. Es lediglich eine einzige Stimmenthaltung.

Zunächst wurde über den Voranschlag für 2020 beraten, bevor der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024, der im Wesentlichen eine schrittweise Reduktion des Schuldenstandes vorsieht, auf der Tagesordnung stand. Der vom parteifreien Finanzstadtrat Alfred Kellner eingebrachte Antrag fand bei fast sämtlichen Mandataren breite Zustimmung, womit sich die Debatte über das Budget 2020 relativ kurz hielt. Für Kellner war es auch der letzte Budgetvoranschlag. Wie ausführlich berichtet, zieht sich der St. Pöltner Musikschuldirektor aus der Kommunalpolitik zurück und wird für die nächste Gemeinderatsperiode nicht mehr kandidieren.

„Der Voranschlag spiegelt erfolgreiche Arbeit auch auf finanzieller Ebene wider.“ Finanzstadtrat Alfred Kellner

„Der Budgetvoranschlag 2020 der Stadtgemeinde Traismauer spiegelt die erfolgreiche Arbeit auch auf finanzieller Ebene wider. Das stabile finanzielle Fundament wird auch in den folgenden Jahren eine solide Basis für viele kommunale Projekte darstellen“, so der „Finanzminister“ in seinen Ausführungen.

Der Voranschlag 2020 sieht in der Finanzierungsgebarung Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 16,765 Millionen Euro. Erstmals kommt das neue Buchhaltungssystem zur Anwendung, wodurch die Angaben aus den Vorjahren nicht mehr mit den aktuellen Daten vergleichbar sind. Das Budget (Einzahlungen und Auszahlungen) gliedert sich nun in drei Bereiche (operativ, investiv und Finanzierung). Die diversen Vorhaben werden nun Projekte genannt.

Für den Straßenbau sind unter anderen im kommenden Jahr 975.000 Euro, für den Hochwasserschutz 310.000 Euro, für die Abwasserbeseitigung 1,07 Millionen Euro und die Kindergartenerweiterung 1,34 Millionen Euro vorgesehen.

„Zur Finanzierung der Projekte soll der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen mit 2,97 Millionen Euro festgesetzt werden“, erklärte Finanzstadtrat Kellner abschließend.

„Durch die Projekte Kindergartenerweiterung und Lückenschluss beim Traisen-Hochwasserschutz wird sich der Schuldenstand von rund 10,4 Millionen Euro (Ende 2019) auf ungefähr 11,5 Millionen Euro erhöhen“, ergänzte Bürgermeister Herbert Pfeffer (SP).

„Überschuss von rund 400.000 Euro“

Seitens der Opposition gab es breite Zustimmung zu dem Budgetvoranschlag, jedoch wurde einmal mehr Kritik bei der Verwendung der Überschüsse aus den Einnahmen bei den Kanal- und Abfall-Gebühren und bei dem Kindergartenprojekt geäußert. „Wir erwirtschaften bei den diversen Gebühren einen Überschuss von rund 400.000 Euro. Das bedeutet, die Menschen in Traismauer zahlen viel mehr Gebühren, als für den Betrieb notwendig ist“, betonte MIT-Gemeinderat Günther Brunnthaler.

„Scheck“ zur Entlastung

Weiters: „In unserer Gemeinde braucht es daher dringend einen Gebührenstopp! Wir werden uns jedenfalls nach den Gemeinderatswahlen im nächsten Jahr für einen 170-Euro-Gebührenscheck, also eine Entlastung für jeden Traismaurer Haushalt um eben diesen Überschussbetrag, einsetzen.“

Aus Sicht der SP war man unbeeindruckt über die geäußerte Kritik. Letztlich wurde der Antrag von Stadtrat Alfred Kellner, bei einer Stimmenthaltung von dem MIT-Gemeinderat Günther Brunnthaler, beschlossen.