Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung ist der „1. Nachtragsvoranschlag“ für das Jahr 2019 beschlossen worden. Der von Finanzstadtrat Alfred Kellner eingebrachte Antrag fand vor allem bei den Mandataren der SP und den Gemeinderäten Daniela Reisner (FP), Suleyman Zorba (Grüne) und Günther Brunnthaler (Liste MIT) Zustimmung. Die VP und die „freie“ Mandatarin Elisabeth Wegl enthielten sich der Stimme, was einer Ablehnung des Nachtragsvoranschlags gleichkommt.

Die Einnahmen und Ausgaben im ordentlichen Haushalt steigen gegenüber dem Voranschlag 2019 um 310.000 Euro auf nunmehr 11,39 Millionen Euro. Auch im außerordentlichen Haushalt hat es mehrere Änderungen gegeben, wodurch er von ursprünglich 3,41 Millionen um 50.000 Euro auf 3,46 Millionen Euro erhöht wurde.

Die größten Änderungen gab es im Straßenbau/Einbauten (Erhöhung um 90.000 Euro) und beim Vorhaben „Kindergärten“ (Erhöhung um 135.000 Euro).

Beim Projekt Hochwasserschutz gab es aufgrund der Nichtumsetzung (geplanter Baubeginn frühestens 2020) eine Verringerung um 120.000 Euro.

„Aufgrund der gestiegenen Ertragsanteile und dem Überschuss vom Vorjahr konnten mehrere Vorhaben, die im ursprünglichen Budgetvoranschlag 2019 nicht enthalten waren, umgesetzt werden“, erklärte Finanzstadtrat Kellner.

Weniger zufriedenstellend ist die finanzielle Gesamtsituation aus Sicht der VP, der Liste MIT und der Gemeinderätin Elisabeth Wegl. Besonders bedenklich sei die weitere Entwicklung des Schuldenstandes.

„Es ist unverständlich, dass sich die Gesamtkonjunkturlage, höhere Abgabeneinnahmen, etwa bei Aufschließungsabgaben und Kommunalsteuer, und auch deutliche Mehreinnahmen bei Bundes- und Landeszuweisungen nicht in einer Schuldenreduktion, sondern vielmehr in einer weiteren Schuldenexplosion auf fast 10,5 Millionen Euro im ordentlichen Haushalt niederschlagen werden. Das geht mit wirtschaftlichem Hausverstand besser!“, erklärt MIT-Gemeinderat Günther Brunnthaler. Auf Kritik stieß auch der Gebührenhaushalt: Die Stadtgemeinde wird im Bereich der Wassergebühren, Kanalgebühren und Müllgebühren heuer bewusst einen Überschuss von über 400.000 Euro erzielen und diese an sich zweckgebundenen Gebührengelder für andere Vorhaben der Gemeinde (und nicht für den eigentlichen Gebührenzweck, wie etwa Abfallwirtschaft oder Abwasserbeseitigung) verwenden.

„Ich habe dem Nachtragsvoranschlag zwar letztlich zugestimmt, weil dieser rechnerisch richtig vorgelegt wurde. Jedoch ist eines klar: Wir könnten bei gutem politischen Willen jeden Haushalt in Traismauer mit durchschnittlich rund 170 Euro pro Jahr entlasten, ohne irgendwelche kommunalen Leistungen zu beschränken!“, rechnete Brunnthaler vor.

„In Sachen Gebühren orientieren wir uns an die Landesvorgaben. Die letzte Erhöhung wurde 2011 auf Anraten des Landes vorgenommen. Letztlich bewegen wir uns zu 100 Prozent in dem vorgesehenen gesetzlichen Rahmen“, so Bürgermeister Herbert Pfeffer (SP) in seiner Replik.