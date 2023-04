Traismauer: Haas bleibt rebellisch

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung standen die Tagesordnungspunkte „Rechnungsabschluss 2022“ und „Jahresabschluss der Traismauer Kommunalentwicklungs-GmbH“ (kurz: TKG) im Mittelpunkt.

„Der Jahresabschluss der TKG weist einen Jahresüberschuss von 79.420 Euro und einen Bilanzgewinn von 140.204 Euro aus“, berichtete Vizebürgermeister und Finanzreferent Thomas Woisetschläger (SPÖ), der die rund dreistündige Sitzung leitete. Durch Grundstücksverkäufe am Betriebsgebiet Campus 33 konnte dieses erfreuliche Ergebnis erzielt werden.

Seit Jahren fordert die ÖVP die Auflösung der TKG und die Rückführung ihrer Vermögenswerte in das Gemeindevermögen. „Grundsätzlich wurde die TKG in Hinblick auf eine verantwortungsvolle Weiterentwicklung der Stadtgemeinde sowie dem effizienten und sparsamen Umgang mit den Gemeindefinanzen 2011 gegründet. Die Zahlen zeigen jedoch meist ein anderes Bild“, so Stadträtin und Gemeindeparteiobfrau Veronika Haas.

Letztlich wurde der Tagesordnungspunkt mit den Stimmen der SPÖ beschlossen. Es gab neun Stimmenthaltungen (ÖVP und parteifreier Gemeinderat Günther Brunnthaler) und eine Ablehnung durch Stadträtin Veronika Haas. Gemeinderat Süleyman Zorba (Grüne) war noch nicht anwesend.

ÖVP-Gegenstimme bei Rechnungsabschluss

„Der Rechnungsabschluss umfasst die Finanzierungsrechnung, die Ergebnisrechnung und die Vermögensrechnung. Die langfristigen Finanzschulden erhöhen sich um 2,295.288 Millionen auf 12,692.300 Millionen Euro“, erklärte Thomas Woisetschläger. Auch aus Sicht der Opposition ist die Schuldenerhöhung aufgrund der Investitionen durchaus vertretbar. Es wurden um rund zwei Millionen Euro Baugründe in der Katastrale Stollhofen gekauft, die den Gemeindebürgern das Bauen von Eigenheimen ermöglichen sollen. Durch den Verkauf der Baugründe werden die Investitionen wieder langsam zurückgeführt. Letztlich wurde der Rechnungsabschluss mit 24 Stimmen beschlossen.

Einzig ÖVP-Stadträtin Veronika Haas stimmte dagegen. „Ich habe beim Jahresabschluss der TKG und dem Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde dagegen gestimmt, weil ich aufgrund meines betriebswirtschaftlichen Verständnisses überzeugt bin, dass die Sanierung des Amtsgebäudes (Stadtamt) in der Bilanz der TKG und nicht im Budget der Stadtgemeinde abzurechnen ist“, begründet sie ihre Ablehnung. Das Stadtamt sei im Zuge der Gründung der TKG vom Gemeindevermögen ausgelagert worden, sei im Besitz der TKG und seitdem von dieser gemietet. Haas: „Als Generalmieter sind wir laut Mietvertrag allerdings nur dann zur Instandhaltung verpflichtet, wenn es sich bei diesen Maßnahmen nicht um ,wesentliche Gebäudeteile‘ handelt.“ Die baulichen Maßnahmen umfassten unter anderem die Erneuerung der Geschossdecke. „Die Decke ist für mich ein wesentlicher Gebäudeteil.“

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.