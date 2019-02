„Der Entwurf des Rechnungsabschlusses lag zur öffentlichen Einsichtnahme im Stadtamt auf. Stellungnahmen wurden keine eingebracht“, leitete Finanzstadtrat Alfred Kellner seinen Bericht ein.

Er erklärte: „Die sehr positive finanzielle Entwicklung des vergangenen Jahres erlaubte einen Nachtragsvoranschlag 2018, der zusätzliche Investitionen vorsah, die in der Infrastruktur und vielen weiteren Projekte in Traismauer investiert wurden.“

Trotz dieser Ausgaben erwirtschaftete die Stadtgemeinde im ordentlichen Haushalt einen Sollüberschuss von 213.694 Euro und im außerordentlichen Haushalt nach Abzug des Sollabganges einen Überschuss von rund 24.700 Euro.

Laut den Angaben des Finanzstadtrates belaufen sich die Schulden der Römerstadt auf rund 9,6 Millionen Euro.

Gesamtschuldenstand: 13,2 Millionen Euro

Zuzüglich der Schulden der Traismaurer KommunalentwicklungsGmbH (3,6 Millionen Euro) ergibt sich ein Gesamtschuldenstand von rund 13,2 Millionen Euro.

Trotz der an sich positiven Zahlen gab es einige Kritikpunkte seitens der Opposition.

„Laut dem Rechnungsabschluss 2018 hat die Stadtgemeinde Traismauer im abgelaufenen Jahr bei den Gebühren einen Überschuss von 474.000 Euro erzielt. Das bedeutet, die Menschen in Traismauer zahlen viel mehr Gebühren, als für den Betrieb notwendig ist“, so Prüfungsausschussobmann und Klubsprecher Gemeinderat Josef Braunstein (VP).

NOEN

Er erläuterte ein Beispiel: „Bei uns fließt vom Überschuss beim Kanal (381.000 Euro) ein Betrag von 356.000 Euro zum Löcherstopfen ins Budget, statt das Geld für die neuen Kanal-Bauvorhaben zu verwenden. Gleichzeitig nahmen wir beim Kanal neue Darlehen von 350.000 Euro auf. So werden die Bürger doppelt zur Kasse gebeten. Sie zahlen mehr Gebühren, als für den Betrieb notwendig sind und müssen künftig auch noch die neu aufgenommenen Darlehen zurückzahlen.“

Aus Sicht der VP ist diese Vorgangsweise gesetzwidrig und daher gab es auch ihrerseits keine Zustimmung zum Rechnungsabschluss.

| NOEN

Auch die Liste MIT schloss sich dieser Argumentation an. „Im Durchschnitt zahlt damit ein Haushalt jährlich fast 200 Euro zuviel an Gebühren für Abfallwirtschaft oder Abwasserbeseitigung. Dieses Geld ist ein Körberlgeld der SP-Stadtregierung, das sich unsere Bürger jährlich für den eigenen Haushalt sparen könnten!“, erklärte dazu MIT-Gemeinderat Günther Brunnthaler.

„In Sachen Gebühren orientieren wir uns an die Landesvorgaben. Die letzte Erhöhung wurde 2011 auf Anraten des Landes vorgenommen. Letztlich bewegen wir uns zu 100 Prozent in dem vorgesehenen gesetzlichen Rahmen“, so SP-Vizebürgermeister Walter Kirchner, der anstelle des rekonvaleszenten Bürgermeister Herbert Pfeffer die Sitzung leitete, in seiner Replik.

Die SP musste den Rechnungsabschluss im Alleingang beschließen.

Grün-Gemeinderat Süleyman Zorba und FP-Gemeinderätin Daniela Reisner waren entschuldigt und nicht anwesend.