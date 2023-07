Traismauer: Samariter starten Umzug

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates standen auch mehrere Tiefbauvorhaben sowie die Neugestaltung von Spielplätzen auf der Tagesordnung.

„Für die Erneuerung der Nebenfächen in der Bahnhofstraße wurden laut einer Schätzung seitens der Straßenmeisterei Herzogenburg Kosten in der Höhe von 50.000 Euro veranschlagt“, berichtete Baustadtrat Christoph Grünstäudl (SPÖ).

Der erste Teil des Straßenbaus in der Bäckerkreuzgasse ist aufgrund der vorliegenden Kostenermittlungen im Rahmen des bestehenden Kontrahentenvertrages für Tiefbauvorhaben an die Firma Swietelsky aus Nussdorf vergeben worden. Preis: rund 117.000 Euro.

Die Bäckerkreuzgasse ist jene Gasse, über die die Zufahrt zur neuen Landeszentrale des Arbeitersamariterbundes erfolgt. Nach den archäologischen Ausgrabungen wurde im Vorjahr mit den Bauarbeiten für das Großprojekt (Kostenschätzung: etwa 4,5 Millionen Euro) begonnen. Die Arbeiten sind weit fortgeschritten. Bereits in den nächsten Wochen erfolgt der schrittweise Umzug in das neue Gebäude. Im nächsten Jahr feiert der ASBÖ NÖ sein 60-jähriges Bestandsjubiläum. In Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten soll die neue Landeszentrale offiziell ihrer Bestimmung übergeben werden.

Sämtliche Unterpunkte betreffend die diversen Tiefbauvorhaben der Stadtgemeinde Traismauer wurden einstimmig beschlossen.

Die Neugestaltung der Spielplätze in Frauendorf und Gemeinlebarn (Ortsstraße) stand ebenfalls auf der Tagesordnung. „Die Arbeiten für den Spielplatz in Frauendorf werden aufgrund des vorliegenden Kostenvoranschlages an die Firma Linsbauer aus Riegersburg zu einem Preis von rund 2.900 Euro vergeben“, erläuterte der zuständige Stadtrat Admir Mehmedovic (SPÖ).

Die Arbeiten für den Spielplatz in Gemeinlebarn sind ebenfalls an die Firma Linsbauer zu einem Preis von rund 11.400 Euro vergeben worden.

Auch dieser Tagesordnungspunkt wurde einstimmig beschlossen.

Zudem gab es eine Wortmeldung von ÖVP-Gemeinderätin Sabine Strohdorfer, die sich bei Stadtrat Mehmedovic für die gute und konstruktive Zusammenarbeit in Sachen Spielplatz-Neugestaltung bedankte.