Traismauer: Sanierung des „Alten Rathauses“ schreitet voran

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung sind mehrere Arbeiten betreffend der Sanierung des „Alten Rathauses“ vergeben worden. Die baubegleitende Nachuntersuchung des Rathauses wurde beispielsweise zum Preis von 1.320 Euro an die Wiener Firma „Denkmalforscher“ vergeben.

Das Verwaltungsgebäude (gegenüber vom Stadtamt) wird künftig für kleinere Veranstaltungen und Gemeinderatssitzungen ab dem Jahr 2024 wieder zur Verfügung stehen. Das Gebäude war bis 1553 in Privatbesitz und wurde an die Gemeinde übertragen. Schon damals war es als Rathaus vorgesehen und wurde auch entsprechend adaptiert. Im März 1554 fand die erste Gemeinderatssitzung in dem Gebäude statt. Bis 2006 wurden fast durchgehend die diversen Sitzungen in dem Rathaus abgehalten. Aufgrund von Dachundichtheiten und Problemen mit der Feuchtigkeit wurde der hintere Bereich des Gebäudes, in dem auch der Sitzungssaal untergebracht ist, nicht mehr benützt.

Im Zuge der Bauarbeiten muss auch das im Rathaus untergebrachte Bauamt an einen anderen Standort verlegt werden, und zwar in die ehemalige BIPA-Filiale am Hauptplatz 8 und 9. Ein entsprechender Mietvertrag wurde bei der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen. Die Übersiedelung soll in den nächsten Wochen erfolgen. „Bei optimalem Verlauf soll im nächsten Jahr das ,Alte Rathaus' wieder bezogen werden können. Ziele des Projekts sind unter anderem das Wiederinstandsetzen der alten Bausubstanz und die Nutzung aller Räumlichkeiten inklusive des alten Ratssaales sowie der barrierefreie Zugang zum Bürgerservice des Bauamtes“, erläuterte Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ).

Mit den Umbauarbeiten sollen auch ein barrierefreier Vereinssaal zur öffentlichen Nutzung und moderne Arbeitsplätze für die Verwaltung geschaffen werden. Neue öffentliche Toiletten und eine thermische Sanierung des Gebäudes sind weitere Aspekte des Großprojekts.

Insgesamt kostet das Projekt rund 2,72 Millionen Euro. Das Land NÖ wird dazu mit Mitteln aus Stadterneuerung, Kultur, Raumordnung und Bedarfszuweisungen einen wesentlichen Beitrag leisten.