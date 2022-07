Wieder Wirbel um Stadtamt-Umbau

Werbung

17 Tagesordnungspunkte sind bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates im Stollhofner Feuerwehrhaus abgehandelt worden. Ein Punkt war besonders strittig, es ging um Auftragsvergaben rund um den Umbau des Stadtamtes.

Die Aufträge sollten ein Volumen von 488.000 Euro umfassen, im Voranschlag sind jedoch lediglich 220.000 Euro vorgesehen. Dieser Umstand erregte die Gemüter bei der ÖVP. vorgesehen, erregte die Gemüter seitens der Opposition.

„Während der gesamten Gemeinderatssitzung werden rund 750.000 Euro an Ausgaben beschlossen, die nicht im Voranschlag budgetiert sind. Daher fordere ich SPÖ-Bürgermeister Herbert Pfeffer auf, bei der nächsten Gemeinderatssitzung Ende September dem Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag vorzulegen, wo die Bedeckung sämtlicher zusätzlicher Ausgaben, die nicht im Budgetvoranschlag vorgesehen sind, abgebildet ist“, so ÖVP-Gemeinderat und Finanzexperte Josef Braunstein in seiner Wortmeldung.

Nach eingehender Diskussion, die auch eine fünfminütige Sitzungsunterbrechung zur Folge hatte, mündete die Forderung in einen Zusatzantrag. Bei diesem wird der Bürgermeister aufgefordert, dass zum ehestmöglichen Zeitpunkt ein Nachtragsvoranschlag erstellt werden soll. Der Zusatzantrag wurde letztlich einstimmig angenommen.

Der Hauptantrag wurde fast einstimmig – bis auf die Gegenstimme von Stadträtin Veronika Haas (ÖVP) – angenommen.

