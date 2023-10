Traismauers Verschuldung steigt erneut

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, die erstmals im Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Waldlesberg stattfand, wurden insgesamt 15 Tagesordnungspunkte (davon zwei im nicht öffentlichen Teil) abgearbeitet. Seit rund drei Jahren befinden sich die Mandatare „on Tour“. So wurden bereits in den Katastralen Wagram, Stollhofen, Gemeinlebarn und Frauendorf Sitzungen abgehalten.

Heikelster Punkt war der erste Nachtragsvoranschlag für 2023. SPÖ-Vizebürgermeister und Finanzstadtrat Thomas Woisetschläger kam gleich zum Punkt: „Durch zahlreiche Projekte, beispielsweise die Sanierung des ,Alten Rathauses' oder den Neubau der Zeremonienhalle, gibt es einen deutlichen Anstieg bei den Darlehensaufnahmen. Der Gesamtbetrag der Darlehensaufnahmen inklusive Leasingfinanzierung erhöht sich somit um 1,9 auf 5,52 Millionen Euro.“

Der Schuldenstand der Stadtgemeinde Traismauer wächst dadurch von 12,6 am Jahresbeginn 2023 auf rund 16,9 Millionen Euro am Jahresende deutlich an. Der ÖVP-Gemeinderat und langjährige Vorsitzende des Prüfungsausschusses Josef Braunstein äußerte seine Bedenken hinsichtlich der Schuldenentwicklung. Ein zentraler Punkt seiner Kritik war die erneute Aufnahme von Krediten in der Höhe von 5,5 Millionen Euro im Jahr 2023, die den Schuldenstand der Stadtgemeinde bis zum Jahresende auf voraussichtlich 17 Millionen beziehungsweise mit den Schulden der Kommunalgesellschaft (TKG) auf 20 Millionen anheben wird.

„Die ÖVP sieht natürlich die Notwendigkeit, bedeutende Projekte wie die Radwegbrücke, die Renovierung des Rathauses, den Neubau der Aufbahrungshalle und das neue Wertstoffsammelzentrum zügig umzusetzen“, erklärte ÖVP-Stadträtin und Gemeindeparteiobfrau Veronika Haas. Zudem sei anzumerken, dass ein Großteil dieser bevorstehenden Ausgaben durch großzügige Förderungen seitens des Bundes und der NÖ Landesregierung finanziell abgedeckt wird. Haas: „Die aktuelle Zinsentwicklung sollte uns dennoch hellhörig machen. Sie wird unseren Spielraum für die nächste Zeit deutlich einschränken.“

Auch beim mittelfristigen Finanzplan gibt es Kritik seitens der ÖVP. „In den Investitions-Vorhaben sind beim Konto Schulen mittelfristig von 2024 bis 2027 null Euro vorgesehen und heuer nur 10.000 budgetiert, obwohl wir wissen, dass die Kapazität an unseren Volksschulen erschöpft ist und im Bildungsbereich in den nächsten Jahren massiv investiert werden muss. Wie glaubwürdig sind die Zahlen dieses Nachtragsvoranschlages beziehungsweise die Vorschau?“, fragt die ÖVP-Stadträtin abschließend.

Die Sichtweise der SPÖ ist naturgemäß eine andere als die der ÖVP. „Wie für viele Gemeinden stellt der Einbruch der Ertragsanteile seit dem Voranschlag 2023 auch für Traismauer eine Herausforderung dar. Seit dem zweiten Quartal werden die Prognosen der Ertragsanteile nach unten revidiert. Der weltweite Konjunkturabschwung hat Österreich und auch die Gemeinden erfasst“, betonte Thomas Woisetschläger.

Zur ÖVP-Kritik an Investitionen in Bauprojekte äußerte sich Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ) umgehend. „Ein umfassender Baustopp für Infrastrukturprojekte wie beispielsweise die Sanierung des historischen Rathauses, den Neubau der Zeremonienhalle, die Errichtung des gemeindeübergreifenden Wertstoffsammelzentrums oder den Bau einer Radwegbrücke zur sicheren Überquerung der Traisen ist der falsche Weg.“ Traismauer leiste sich keine Luxusbauten, sondern sichere das historische Erbe in Form eines kernsanierten, modernen und offenen Rathauses sowie eine schon längst notwendige Zeremonienhalle oder ein überregionales Wertstoffsammelzentrum für die nächsten Jahrzehnte. Die Gemeinde sei der Wirtschaftsmotor für die Region. Pfeffer: „Ohne die Investitionen der Gemeinden würden Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung verloren gehen. Zudem muss bedacht werden, dass viele Projekte von den Gemeinden vorfinanziert werden müssen. Förderungen von Bund und Land werden erst später ausbezahlt. Daher müssen Gemeinden Projektkosten zuerst meist allein stemmen.“

Bei der Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt gab es letztlich „nur“ eine Gegenstimme durch ÖVP-Gemeinderat Josef Braunstein.