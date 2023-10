Traismaurer Schlosserhaus wird auf Vordermann gebracht

In den nächsten Wochen und Monaten werden im Schlosserhaus am Florianiplatz mehrere Reparatur- und Adaptierungsarbeiten durchgeführt. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde ein entsprechender Beschluss einstimmig gefasst. Für die Umbauarbeiten im Schlosserhaus und Hungerturm beschlossen die Mandatare einen Kostenrahmen von rund 69.400 Euro. „Im Schlosserhaus werden für zukünftige Veranstaltungen eine Teeküche installiert und eine Verbindungstreppe zwischen Schlosserhaus und Hungerturm angefertigt. Eine neue Brandschutztüre und die Ertüchtigung der Beleuchtung stehen ebenfalls auf dem Programm“, erläutert Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ).

Im Außenbereich wird das Flugdach (Laube) im Garten des Schlosserhauses neu gedeckt, da es undicht ist. Die Bauarbeiten werden seitens der Stadterneuerung gefördert werden. Mit den Sanierungs- und Adaptierungsmaßnahmen soll das Schlosserhaus wieder fit für den Betrieb als Kunst- und Ausstellungszentrum gemacht werden.

Seit rund zwei Jahren ist das Schlosserhaus Zentrum für „gemischte“ Kunstausstellungen. Mehrfach haben junge, hoffnungsvolle und auch arrivierte Künstler, unter anderen die Traismaurer Künstlerin Anna-Carina Weiss und auch die anerkannte Tullner Künstlerin Julie Kreuzspiegl, in dem „Kunstzentrum“ ausgestellt. Bis Ende September war die Ausstellung der jungen Kremser Künstlerin Julia Brandl, deren familiären Wurzeln ebenfalls nach Traismauer zurückführen, zu sehen. Zusätzlich werden auch Kunstexponate von der Künstlerin Bethy Kniep und Kunsthandwerksprodukte (Seifen in verschiedenster Form) von Birgit Redl ausgestellt.

In der aktuellen Ausstellung mit dem Titel „Tierisch bunte Glaskunst“ sind noch bis zum 25. November die Glaskunstwerke von Simone Svoboda zu sehen. Die Wiener Künstlerin, die an der Universität für angewandte Kunst in Wien studiert hat, präsentiert an jedem Samstag ab 9 Uhr ihre äußerst kreativen Werke. „Glas besticht durch seine Transparenz, Brillanz und Farbigkeit. In meinem Atelier – einer Mini- Glashütte – werden aus buntem Abfallglas neue Bilder und Objekte vorwiegend in Tierform geschaffen“, erklärt Simone Svoboda. Zunächst werden die bunten Altglasteile sortiert und je nach Kreation in eine Form gelegt und anschließend erhitzt. Bei rund 1.000 Grad Celsius verrinnen die Glasteile zu einem neuen Glasobjekt, das nach der Abkühlung noch geschliffen wird. Zusätzlich beschäftigt sich die Künstlerin mit dem Glasblasen und anderen Glas- Verarbeitungstechniken. Die Kunstwerke werden oft auch mit anderen Materialien (Holz, Stein, Edelstahl oder auch Filz und Kunststoff) kombiniert, dadurch entsteht ebenfalls ein spezieller künstlerischer Ausdruck.