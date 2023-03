Anlass zur Freude hat die jüngste Sitzung des Gemeinderates gegeben, denn der Rechnungsabschluss fiel erfreulich aus. Der Schuldenstand durchbrach eine „Schallmauer“ und beträgt nun unter zehn Millionen Euro. Ende 2021 waren es 10,109 Millionen Euro gewesen, am Ende des vergangenen Jahres waren es 9,92 Millionen Euro. „Wir werden auch weiter sparsam sein, ohne wichtige Investitionen zu vernachlässigen“, so ÖVP-Bürgermeister Herbert Ramler. Das Zahlenwerk war im Vorfeld vom Prüfungsausschuss unter die Lupe genommen worden und wurde bei der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen.

Es gab auch einen Dringlichkeitsantrag: Eine Resolution der Statzendorfer SPÖ, gerichtet an die Bundesregierung, fand Einzug in die Tagesordnung. In dem Text wird die Bundesregierung aufgefordert, rasch eine Mietpreisbremse umzusetzen.

Nach längerer Diskussion, es ging um die Frage, ob Statzendorf für solche Belange überhaupt zuständig sei, wurde die Resolution mit breiter Mehrheit beschlossen. Ein Mandatar enthielt sich der Stimme, ein weiterer verließ den Raum, weil er sich als Vermieter befangen fühlte.

