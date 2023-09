VOR-Schnuppertickets für Perschlinger Bürger

Gewohnte Eintracht herrschte bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates — alles wurde einstimmig beschlossen.

Die Gemeinde Perschling bietet ab 1. Oktober zwei VOR-Schnuppertickets (VOR-Klima-Ticket Metropol-Region Wien, NÖ, Burgenland) gratis zum Ausborgen für Gemeindebürger mit Hauptwohnsitz an. Die Gemeinde ist bereits auf www.Schnupperticket.at/perschling für die Ticketbuchung angelegt; ebenso die Nutzungsbedingungen. Die Bürger können selber online die Registrierung und Buchung vornehmen oder das Team am Gemeindeamt führt dies durch. Die Tickets können dann am gewünschten Tag am Gemeindeamt zwischen 7.30 und 8 Uhr abgeholt werden beziehungsweise dann auch wieder zurückgebracht werden. Das Ticket darf von einer Person maximal drei Mal im Monat und zwölf Mal im Jahr ausgeborgt werden.

Um die bestehenden Förderrichtlinien des Landes NÖ noch zu nutzen, sollen die geplanten Retentionsbecken in Langmannersdorf als Projekt ausgeschrieben werden. Das Ansuchen einer Familie der Katastralgemeinde Murstetten wurde positiv genehmigt, die Bauverpflichtung (Errichtung Wohnhaus innerhalb von fünf Jahren ab Kauf) wurde bis März 2025 genehmigt.

Das ehemalige Trafogebäude in der Weißenkirchenstraße (gegenüber dem Sportplatz), welches nun außer Betrieb ist, wird von der Gemeinde Perschling samt Grundstück gekauft und soll zukünftig den Vereinen als Lagerplatz dienen. Aufgrund der Reduzierung der Stunden eines Mitarbeiters muss der Dienstvertrag geändert werden und für die Nachbesetzung der Bauhofleitung wird eine Stelle gemäß des Dienstpostenplanes des Voranschlages 2023 ausgeschrieben.

Nach der Renovierung und Erweiterung der Gemeindebücherei wird diese am Freitag, 29. September, um 15 Uhr feierlich eröffnet.