Extra-Geld für Traismaurer Stadtamt und Co.

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, die erstmals im Gasthaus „Zum Jägerwirt“ in Gemeinlebarn stattfand, wurden 17 Tagesordnungspunkte abgearbeitet.

Seit zwei Jahren befindet sich der Gemeinderat „On Tour“. So wurden bereits in den Katastralen Wagram und Stollhofen Sitzungen abgehalten.

Ein Tagesordnungspunkt war die Beschlussfassung betreffend die Erstellung eines Blackoutkonzeptes für die Wasserversorgungsanlage und Abwasserbeseitigungsanlage. Dabei erhielt die Firma „das leitwerk“ aus Kapelln den Zuschlag (Kostenpunkt: rund 11.000 Euro). Die Umsetzung wird im Voranschlag 2023 berücksichtigt.

Bei den Tiefbauvorhaben standen die Errichtung eines Kanalstranges in der Bäckerkreuzgasse, die Preisanpassungen für die Neuerrichtung eines Pumpwerks in Rittersfeld und die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage in Traismauer im Mittelpunkt.

„Mehraufwand und Teuerungswelle“

Ein zentraler Tagesordnungspunkt war die Sanierung des Stadtamtes. Bereits im vergangenen Juni gab es den Beschluss zur Sanierung und Umbau des Stadtamtes in der Höhe von rund 488.000 Euro (die NÖN berichtete).

„Einerseits gibt es einen Mehraufwand, rund ein Drittel der Tramdecke musste erneuert werden. Und durch die Teuerungswelle sind die Kosten zur Sanierung des Stadtamtes insgesamt erheblich gestiegen“, erklärte SPÖ-Bürgermeister Herbert Pfeffer.

In Summe werden weitere 54.500 Euro in die Sanierung des Stadtamtes investiert werden. Die außerplanmäßigen Ausgaben sollen im Nachtragsvoranschlag 2022 bedeckt werden. Der Antrag wurde fast einstimmig – bis auf die Stimmenthaltung der Stadträtin Veronika Haas (ÖVP) – angenommen.

Auch die Bewerbung für die Landesausstellung 2026 wurde behandelt. Die Bewerbung erfolgt mit Unterstützung der umliegenden Gemeinden. Mit der Ausrichtung der Landesausstellung soll die gesamte Region vor allem in Hinblick auf touristische Aspekte einen Aufschwung erfahren.

Es wurde auch ein Kostenrahmen in der Höhe von 13.500 Euro (inkl. für das Projekt „Bewerbung zur Landesausstellung 2026“ fast einstimmig beschlossen. ÖVP- Gemeinderätin Sabine Strohdorfer enthielt sich der Stmme.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.