In letzter Sekunde: Nahversorger blieb erhalten

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates hat der Antrag zur Gewährung einer außerordentlichen Subvention in der Höhe von 25.000 Euro an den Verein „Unser Dorfgschäft“, der die beiden Nahversorger betreibt, für Diskussionen gesorgt.

Derzeit werden an den Standorten in Nussdorf und in Reichersdorf acht Mitarbeiterinnen beschäftigt. „Während wir uns in Nussdorf in Sachen Ertragssituation schön langsam einer ,schwarzen Null‘ nähern, ist die Situation in Reichersdorf noch ein deutliches Stück davon entfernt“, hatte Vereinsobmann Karl Wallner bereits bei der Jahreshauptversammlung im Frühjahr betont.

Der Umsatz in Reichersdorf liegt derzeit weiterhin unter den Erwartungen. Auch mehrere Personalwechsel innerhalb weniger Monate haben zu Mehrkosten geführt. Mittlerweile wurden die Öffnungszeiten in Reichersdorf reduziert, um Kosten zu sparen.

Loth (ÖVP): „Wir hoffen, dass Nahversorger-Lösung nicht zu einem Fass ohne Boden wird.“ Foto: Günther Schwab

„Die neuerliche Sonderförderung war gerade in Zeiten wie diesen wichtig, damit die Mitarbeiterinnen ihr Urlaubsgeld sicher erhalten und wir haben dabei erneut auf die Abklärung der rechtlichen Grundlage für die mittlerweile hohen Subventionen bestanden“, sagt geschäftsführender Gemeinderat Reinhard Loth (ÖVP).

Dennoch hoffe man auf eine positive Entwicklung, damit die derzeitige Nahversorger- Lösung nicht endgültig zum Fass ohne Boden werde.

Die Sicherstellung der Nahversorgung in Nussdorf und in Reichersdorf hat bereits öfters zu Diskussionen im Gemeinderat geführt. Dennoch ist der Betrieb der beiden Geschäfte nie infrage gestellt worden.

Konrath (SPÖ): „Nahversorger soll längerfristig in Betrieb bleiben.“ Foto: Foto Günther Schwab

„Auch wenn relativ hohe Abgänge in Reichersdorf zu verzeichnen sind, soll der Nahversorger längerfristig in Betrieb bleiben. Es wurden bereits mehrere Initiativen gestartet, um den Abgang zu reduzieren. Wir hoffen, dass die Maßnahmen bald den gewünschten Erfolg bringen und zu einer Umsatzsteigerung führen“, erklärte Bürgermeister Heinz Konrath (SPÖ).

Die außerordentliche Subvention wurde letztlich ebenso einstimmig beschlossen wie alle anderen Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil.

Blesl: Neue Form der Geschichtsvermittlung

Zu Beginn der Sitzung hatte der wissenschaftliche Leiter des Urzeitmuseums, Christoph Blesl (als hinzugezogene Auskunftsperson), über ein Projekt informiert, das er gemeinsam mit mehreren Bildhauern aus dem Virgental (Osttirol) konzeptioniert hat.

Dabei geht es um eine neue Form von Geschichtsvermittlung mittels Steinskulpturen. Der Gemeinderat zeigte sich interessiert an dem Projekt und beauftragte Christoph Blesl, es weiterzuverfolgen und ein Gesamtkonzept auszuarbeiten.

