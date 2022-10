Nußdorfer Glasfasernetz wird ausgebaut

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung der Marktgemeinde Nussdorf wurden zahlreiche Tagesordnungs-punkte behandelt und zum Teil nach umfassender Diskussion einstimmig beschlossen. Ein Schwerpunktthema war der Glaserfaserausbau in Nussdorf und den einzelnen Katastralen.

Nach einer Projekt-Präsentation durch die Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (NÖGIG) erfolgte eine Debatte zu diesem Thema, die mit einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss zum Ausbau des Glasfasernetzes führte.

„Das Thema Breitbandausbau ist mir seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen. Der letzte sogenannte Ausbau eines großen Mobilfunkanbieters war leider nicht das, was wir in Zukunft brauchen werden“, so geschäftsführender Gemeinderat Patric Pipp (ÖVP), der durch seine Initiative wieder Schwung in den Glaserfaserausbau gebracht hat.

Weiters: „Jetzt haben wir es endlich geschafft hier in Bewegung zu kommen und jetzt liegt es an der Bevölkerung selbst, damit wir unsere Gemeinde für eine digitale Zukunft mit Glasfaser bis ins Haus rüsten.“

In den nächsten Monaten gilt es mehrere Hürden zu meistern, um den Glaserfaserausbau vorantreiben zu können. „In Kürze wird die Grobplanung (erstellt durch ein Zivilingenieurbüro, Anmerkung) vorliegen und dann wird es weitere Gespräche mit der NÖGIG geben. Danach sollte es ein Konzept für die weitere Vorgehensweise als auch einen Zeitplan für die mögliche Umsetzung geben“, gibt Bürgermeister Heinz Konrath (SPÖ) einen Ausblick.

Erster Schritt: Ausbau in Nussdorf, Theyern und Ried

Grundvoraussetzung für den Ausbau im geplanten Gebiet ist allerdings eine 42-prozentige Anmeldequote im Ausbaugebiet. Die nötige Anzahl an Infrastrukturverträgen soll mit umfangreicher Information und eingehender Diskussion erreicht werden. Zunächst soll der Ausbau in Nussdorf und in den Katastralen Theyern und Ried erfolgen.

Für die einwohnerstärkste Katastrale Reichersdorf gibt es derzeit keine Projektförderung, da hier eine bessere Versorgung als im Rest der Gemeinde besteht. Ein Ausbau wäre auch hier möglich, sobald der Bund Reichersdorf als Fördergebiet anerkennt. Dies wird als nächster Schritt angestrebt.

