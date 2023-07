Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, die erstmals im neuen Feuerwehrhaus in Frauendorf stattfand, wurden insgesamt 16 Tagesordnungspunkte (davon drei unter Ausschluss der Öffentlichkeit) abgearbeitet. Seit drei Jahren befindet sich der Gemeinderat in Sachen Gemeinderatssitzung „On Tour“. So wurden bereits in mehreren Katastralen (Wagram, Stollhofen und Gemeinlebarn) Sitzungen abgehalten. Diesmal waren die Gemeindevertreter ersucht worden, mit dem Fahrrad zur Gemeinderatssitzung zu kommen. Letztendlich kam auch ein Großteil der Mandatare mit dem Rad nach Frauendorf.

Diverse Auftragsvergaben, mehrere Subventionsanträge von Sportvereinen und eine außerordentliche Bedarfszuweisung standen auf der Tagesordnung. Bis auf wenige Ausnahmen wurden sämtliche Beschlüsse einstimmig befasst. Auffassungsunterschiede gab es beim Tagesordnungspunkt „TKG – bestehende Haftungsübernahmen – Verlängerung der Laufzeit“. Dabei ging es um einen Kredit, der mit Ende Mai mit 267. 000 Euro aushaftete, Ende Juli wird er endfällig. Auf Antrag von SPÖ-Vizebürgermeister Thomas Woisetschläger verlängert der Beirat der Traismaurer Kommunalentwicklungs-GmbH (TKG) die Laufzeit zwecks Liegenschaftsankauf neuerlich, und zwar bis Ende 2026. Der Beschluss erfolgte mit den Stimmen der SPÖ und mehrerer ÖVP-Mandatare. ÖVP-Stadträtin und Gemeindeparteiobfrau Veronika Haas sowie die Gemeinderäte Elisabeth Strohdorfer (ÖVP) und Günther Brunnthaler (parteifrei) enthielten sich der Stimme.

Hintergrund: Seit Jahren fordert die ÖVP die Auflösung der TKG und die Rückführung der Vermögenswerte der TKG in das Gemeindevermögen. „Grundsätzlich wurde die TKG in Hinblick auf eine verantwortungsvolle Weiterentwicklung der Stadtgemeinde Traismauer sowie dem effizienten und sparsamen Umgang mit den Gemeindefinanzen 2011 gegründet. Die Zahlen zeigen jedoch meist ein anderes Bild“, sagte Veronika Haas.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die außerordentliche Bedarfszuweisung an die Freiwillige Feuerwehr Waldlesberg. „Ihr wird für die Anschaffung einer Grundausrüstung zur Abwehr von Wald- und Flurbränden im gesamten Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Traismauer eine außerordentliche Bedarfszuweisung in der Höhe von 1.500 Euro gewährt“, so „Berichterstatter“ Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ) in seiner Antragstellung. Dieser Tagesordnungspunkt wurde einstimmig beschlossen.