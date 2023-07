Gemeindesporttag: Perschling im Lauf-Fieber

Am vergangenen Samstag lud die Gemeinde zum Sporttag am Sportplatz in Perschling. Die von Franz "Max" Erber vor über 30 Jahren initiierte Sportveranstaltung besteht aus Brückenläufen, athletischem Dreikampf und Geschicklichkeitsbewerb für Vorschulkinder. Während die Läufe vom Laufclub Kapelln betreut wurden, wurden die Leichtathletikbewerbe von den Gemeinderäten durchgeführt und die Vorschulbewerbe unter der Leitung von Dorothea Frühwirth-Propst abgewickelt.