Rund 100 Personen fanden sich zur Informationsveranstaltung betreffend der geplanten Ansiedelung eines Schlachthofbetriebes in Gemeinlebarn ein. Die Vorgeschichte: Der geplante Grundstücksverkauf im Industriegebiet von Gemeinlebarn, unmittelbar neben der Gemeindegrenze zu Sitzenberg- Reidling, ließ im Dezember die Wogen hochgehen.

Bei der folgenden Gemeinderatssitzung selbst zeichnete die Thematik für eine Marathonsitzung samt zweimaliger Sitzungsbrechung verantwortlich. Dabei ging es um einen Grundstücksverkauf (etwa 2.000 Quadratmeter) in Gemeinlebarn samt der Option auf eine Vergrößerung auf 4.000 Quadratmeter. Der mögliche Erwerber des Grundstückes, die Familie Tanrikulu, die momentan noch in Gneixendorf einen Schlachthof betreibt, beabsichtigt, in absehbarer Zeit in Gemeinlebarn einen modernen Schachthof zu errichten.

Bereits zu Beginn der Informationsveranstaltung, zu der der Bauwerber Halil Tanrikulu eingeladen hatte, war die Stimmung ziemlich angespannt, schon in den ersten Wortmeldungen standen die Zeichen auf Eskalation.

„Es wird hier keine Schächtungen geben“

„Bei meinem Schlachthofbetrieb handelt es sich um einen Familienbetrieb mit insgesamt fünf Mitarbeitern. In der Woche werden im Schnitt rund 50 Stück Vieh, vorwiegend Schafe, geschlachtet. Die Tiertransporte werden nur am Tag und größtenteils von mir selbst per Pkw und Anhänger durchgeführt“, so Schlachthofbetreiber Halil Tanrikulu in seiner Betriebsvorstellung. Am Standort in Gemeinlebarn seien keine Schächtungen (Anmerkung: rituelle Schlachtungen, gegen die Tierschutzorganisationen wiederholt protestiert haben) geplant. „Dafür habe ich bei der Gemeinde eine schriftliche Zusicherung samt Unterschrift als Garantie dafür hinterlegt“, sagt Tanrikulu.

Für den Fall der Nichteinhaltung der diversen Bestimmungen und für den Fall, dass der Kaufinteressent vor Fertigstellung des Bauvorhabens das vertragsgegenständliche Grundstück ohne Zustimmung der Verkäuferin veräußern sollte, steht der Stadtgemeinde Traismauer das Wiederkaufsrecht gemäß den im Gesetzbuch festgelegten Bestimmungen zu.

Nach einem sehr kontroversiellen Beginn der Informationsveranstaltung, bei dem die anwesenden Stadträte in erster Linie als Auskunftspersonen anwesend waren, übernahm Stadtrat Thomas Woisetschläger (SP) die Moderation und es gelang dadurch, die Emotionen deutlich zu reduzieren. Nach rund 30 hektischen Anfangsminuten verlief die weitere Diskussion weit konstruktiver und weniger emotionsgeladen. Auch das Unbehagen gegenüber der geplanten Betriebsansiedelung wurde deutlich schwächer und letztlich war die Standortfrage das zentrale Thema bei dem Infoabend.

Bürger stellten Wirtschaftlichkeit in Frage

„Immer mehr zeigte sich die Befürchtung der Bewohner, dass in Gemeinlebarn eine weitere, für die Stadtgemeinde kostenintensive Ansiedelung eines einzelnen Betriebes auf der grünen Wiese stattfinden soll, obwohl am Campus 33 noch Freiflächen beziehungsweise ein leer stehendes Objekt und Flächen vorhanden sind. Viele Bürger von Traismauer stellten die Wirtschaftlichkeit in Frage“, so Stadträtin Veronika Haas (VP), die selbst auch aus Gemeinlebarn kommt, in ihrer Stellungnahme.

Es sei auch Kritik an der Kosten/Nutzen-Rechnung geübt worden, denn die Gemeinde müsste für die Errichtung einer Zufahrt, Asphaltierung und Kanal für nur einen einzigen Betrieb sehr viel Geld in die Hand nehmen. „Auf Wirtschaftlichkeit wird dabei nicht geachtet“, so Haas.

Wiederholt wurden die gute Verkehrsanbindung, der geringere Ankaufspreis für den Bauwerber, keine unmittelbare Nähe zum Wohngebiet bei einem Betriebsgrundstück am „Campus 33“ von den Diskussionsteilnehmern angeführt. Das alles waren Argumente die letztendlich zum Versprechen von Stadtrat Thomas Woisetschläger, der gemeinsam mit Vizebürgermeister Walter Kirchner Stadtchef Herbert Pfeffer bei der Veranstaltung vertrat, führten, die Möglichkeit zur Umwidmung auf Bauland-Industriegebiet und die Ansiedelung dort zu prüfen.

In den nächsten Wochen werden in den Gemeindegremien (Ausschüsse) die Anregungen miteinbezogen, um eine Beschlussfassung im Gemeinderat vorzubereiten. Dem Bauwerber Halil Tanrikulu ist es „egal“, wo er seinen Betrieb in Traismauer ansiedeln kann.