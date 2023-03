Freude über drei Neuzugänge beim Musikverein Hain

Der Musikverein Hain hielt seine Generalversammlung im Gasthaus Stöger in Kleinrust ab. Freude herrschte dabei über die drei Neuaufnahmen Florian Diry junior, Lisa-Marie Engelhart und Florian Wegscheider. Obmann Erich Engelhart berichtete über 33 Ausrückungen im vergangenen Jahr, hinzu kamen noch zahlreiche Proben.

Danach bedankte er sich bei Bürgermeisterin Daniela Engelhart für die Unterstützung seitens der Gemeinde und hielt bereits eine Vorschau für die kommenden Ausrückungen: Fest der Freiwilligen Feuerwehr Hain-Zagging am 23. April, Kirtag Großrust am 30. April und ÖKB-Fest Hain beim Heurigen Günter Gamsjäger am 7. Mai.

