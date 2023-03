Herzogenburg: Marinekameraden stachen in See

Das Bordlokal in Ossarn war Schauplatz der heurigen Generalversammlung der Marinekameradschaft Babenberg-Traisental. Dort begrüßte Obmann Herwig Haböck auch SPÖ-Bürgermeister Christoph Artner, den Obmann des Kameradschaftsbundes Traismauer Günther Schwab und Mitglieder des Pionierbundes Mautern mit ihrem Obmann Vizeleutnant Rupert Stöller.

Nach dem Totengedenken blickte Haböck auf die Aktivitäten des Vorjahres und jene im heurigen Jänner zurück. Insgesamt gab es elf Bordabende und 36 sonntägliche Frühschoppen sowie 13 Veranstaltungen, an denen zumindest ein Teil der Kameraden teilgenommen hat – darunter im April die Generalversammlung des Pionierbundes Krems-Mautern, die Tagesreise und das Treffen mit der Marinekameradschaft Salzburg.

Im Mai nahmen zwei Kameraden an der 100-Jahr-Feier der Hesser-Garde in Senftenberg teil, im Juli war das Dreitage-Treffen im Trentino. Im August gab es die Friedensmesse in Heiligenkreuz – gestaltet vom ÖKB Herzogenburg –, die Segnung vom Haus der Kameradschaft in Frauendorf und die Investiturfeier des Joachimsordens auf Schloss Rosenau. Am Nationalfeiertag wurde die Friedensmesse in Oberwölbling gefeiert und im Dezember die Barbarafeier bei den Pionieren in Mautern.

Heuer im Jänner gab es das Bürgermeister-Treffen im Rathaus, mit dem Kameradschaftsbund und Vertretern der Wirtschaft sowie die Zwei-Tages-Fahrt ins deutsche Ebingen, wo die dortige Marinekameradschaft seit 100 Jahren in der Stadt verankert ist. Ihr Grundstein wurde im Januar 1923 von der ehemaligen kaiserlichen Marine gelegt. Alfred Winter zeigte bei der Generalversammlung ein Video und Lichtbilder von dieser Reise.

Zum Abschluss lud Günther Schwab zum Kameradschaftsschnapsen am 31. März im Landgasthof Huber in Wagram ein.

