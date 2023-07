Herzogenburger Kindersommerspiele: Kickinger an Spitze bestätigt

„Wir sind in Herzogenburg nach Kaba und GF das zweitgrößte Unternehmen, auch wenn wir nur sechs Tage im Jahr geöffnet haben“, so Andreas Kickinger bei der achten Generalversammlung der Nökiss-Haupthelfer, die im Augustinussaal des Stiftes stattgefunden hat. Dabei wurde – wie es alle drei Jahre geschieht – auch der Vorstand neu gewählt. Bis auf einige kleinere Änderungen wurde er bestätigt: Andreas Kickinger bleibt Sprecher des Leitungsteams und Tom Schrefl sein Stellvertreter, Hannes Wallner ist nun Leiter der Organisation, Fritz Singer sein Stellvertreter. Künstlerische Leiter sind Hannes Schwed und Michaela Rumpler, Finanzverantwortliche Dietmar Zederbauer und Samuel Ziselsberger – und Kommunikationsleiter Sandra Kettinger und Vicky König. Neu im Team ist Claas Abert als IT-Berater.

Die NÖ Kindersommerspiele (Nökiss) stehen bereits vor der Tür: Sie gehen wie immer an den beiden letzten Ferienwochenenden, heuer von 25. bis 27. August und von 1. bis 3. September, im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne. Es ist schon viel Vorarbeit geleistet worden, dennoch steht noch einiges an.

Nach den Mini-Nökiss im Jahr 2020, bei denen wegen Corona maximal 300 Gäste zugelassen waren, dem Comeback 2021, als die „Wakaiuks“ (Jungschar) ihr 50-jähriges Bestehen feierten, und dem großen Nökiss-Jubiläum im Vorjahr mit Jubiläumsprogramm und Ausstellung sind es heuer wieder „normale“ Nökiss, auf die sich tausende Besucherinnen und Besucher freuen.

Unter dem Titel „Forschen, finden und versuchen“ starten heuer die Nökiss einen neuen Themenzyklus, der den Wissenschaften gewidmet ist. Biologie, also die Lehre von der belebten Natur, und ganz besonders die Zoologie, die Lehre von den Tieren, – als Teilgebiet der Biologie – stehen heuer im Mittelpunkt und alle sind eingeladen, mitzuforschen. Daneben gibt es auch wieder hunderte Werkstätten, Veranstaltungen und Wettbewerbe für jeden Geschmack. Ein Tag ist garantiert zu wenig, um das gesamte Nökiss-Programm zu finden, zu erforschen und viele neue, spannende Dinge zu versuchen.

Alle Mitarbeitenden sind schon jetzt zur Segnungs- und Sendungsfeier am Freitag, 11. August, um 19 Uhr in die Stiftskirche und zum Mitarbeiterzirkus am Donnerstag, 31. August, um 19 Uhr im Zirkuszelt herzlich eingeladen. Wer noch mitarbeiten will, ist jederzeit willkommen – Infos gibt es unter 0660/2002306 oder im Festbüro unter 02782/83445, office@noekiss.at.