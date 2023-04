Hilfswerk Herzogenburg zog Bilanz

Gleich zwei Veranstaltungen gab es in den vergangenen Tagen im Hilfswerkhaus in Ossarn – die Generalversammlung, bei der Hilfswerk-Vorsitzender Bernhard Moser die anwesenden Vorstandsmitglieder und Pflegemanagerin Renate Weißenberger begrüßen konnte, sowie das Bürgermeisterfrühstück, an dem Vertreter aus Statzendorf, Nussdorf, Perschling, Kapelln, Obritzberg-Rust, Wölbling und Traismauer teilgenommen haben.

Bei der Generalversammlung berichtete Bernhard Moser über den Jahresabschluss 2022, der von Finanzreferentin Martina Selinger und Stellvertreterin Margit Redlinghofer erstellt worden war, und einen Überschuss von 529 Euro ergab. Ab dem zweiten Semester 2023 gibt es zwei Hilfswerk-Lesepatinnen an der Volksschule Herzogenburg – Veronika Haas und Eleonora Eder stellen sich dafür zur Verfügung.

Pflegemanagerin Renate Weißenberger berichtete, dass das Personal sehr engagiert ist, obwohl es derzeit viele Krankenstände gibt. 2022 wurden vier neue Mitarbeiter aufgenommen, 2023/2024 werden acht Mitarbeiter in Pension gehen. Das Menü-Service wird sehr gut angenommen, es werden 700 bis 800 Portionen im Monat ausgegeben.

Die nächsten Termine sind das Solokabarett „Best Burger in Town“ mit Kabarettist Josef Burger am Dienstag, 13. Juni, um 19.30 Uhr in der Sparkasse am Rathausplatz – und die Fahrzeugsegnung am Christophorus-Sonntag, 23. Juli.

Beim traditionellen Bürgermeister-Frühstück zog der Bernhard Moser eine durchaus positive Bilanz, machte einen Rückblick über das abgelaufene Jahr, gab einen Ausblick auf die kommenden Monate und bedankte sich bei allen Ortschefs für die Unterstützung.

