Landjugend Hain wählte neuen Vorstand

Die diesjährige Generalversammlung der Landjugend Hain fand im Haus der Gemeinschaft statt. Neben den eigenen Mitgliedern konnten eine Vielzahl an Ehrengästen mit Pfarrer Josef Seeanner und Bürgermeisterin Daniela Engelhart an der Spitze sowie Besucher aus den Nachbarsprengeln begrüßt werden. Außerdem durfte man sich über vier Neuaufnahmen freuen. Highlight des Abends war der Tätigkeitsbericht über das zu Ende gehende Jahr. Die Landjugend Hain nahm wieder an zahlreichen gemeinnützigen Projekten teil, wie etwa am Weihnachtswunder oder am Gemeindeputztag. Auch die Kirche wurde tatkräftig unterstützt, so organisierte die Landjugend beispielsweise eine Maiandacht und gestaltete das Erntedankfest. Natürlich durfte auch der Spaß nicht zu kurz kommen, weshalb sich die Mitglieder über verschiedene Ausflüge (Besuch des Leopoldikirtags in Klosterneuburg, Winterurlaub) und gesellige Abende (Weihnachtsfeier, Kinoabend) freuen durften.

Zum Ende des offiziellen Teils wurde Manuel Fraberger wieder zum Obmann und Mathias Hörhan zum neuen Leiter gewählt. Neuer Obmann-Stellvertreter ist Patrick Fraberger, Leiter-Stellvertreterin bleibt Elisa Letschka. Die Ämter des Kassiers und der Schriftführerin übernehmen Reinhard Schuster und Julia Völkl. Kassaprüfer sind abermals Thomas Bosch und Lisa Klenk.