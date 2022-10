Landjugend in Perschling hat neue Führung

Die Landjugend Weißenkirchen lud zur Generalversammlung ins Gasthaus Wurlitzer. Bei der Rückschau auf das vergangene Arbeitsjahr betonten Leiterin Stefanie Erber und Obmann Simon Schwab vor allem die erfolgreiche Veranstaltung „Schotterrazzia“ und den Erfolg beim Projektmarathon, bei dem die Landjugend Weißenkirchen zum vierten Mal die Auszeichnung in Gold erhielt – diesmal für das Projekt „Insektenhotel“. Erfolgreich war auch das Projekt „Jugend zur Kultur“ der Black OX-Events, bei dem Gastwirt Walter Kahri stets zwei bis vier Landjugendmitglieder zum kostenlosen Besuch einlädt.

Die anschließenden Neuwahlen führten Bezirksobmann Markus Eder und Bezirksleiterin Anna-Maria Burger durch. Zum neuen Obmann gewählt wurde Bernhard Schwab, neue Leiterin wird Melanie Stöger. Ihre Stellvertreter werden Stefan Planyavsky und Katharina Stöger. Georg Golembiowski als Schriftführer, Matthias Erber als Kassier sowie Markus Eder und Michael Muhr als Kassaprüfer ergänzen den Vorstand.

Der neu gewählte Vorstand - vorne von links: Hanna Golembiowski, Katharina Stöger, Obmann Bernhard Schwab, Stefan Planyavsky und Matthias Erber, hinten von links: Natascha Öllerer, Stefanie Erber, Sophie Weißmann, Michael Muhr, Simon Schwab, Michael Frühwirth, Markus Schwarz, Georg Golembiowski und Markus Eder. Foto: Peter Nussbaumer

Vizebürgermeister Daniel Weis hielt die Festansprache, in der er die Themenschwerpunkte für die Zukunft der Gemeinde Perschling vorstellte: So sollen am Sportplatz Outdoorfitnessgeräte mit EU-Fördermitteln entstehen, der Glasfaserausbau für schnelles Internet wird fortgesetzt und durch die Betriebsansiedlungen im Gewerbepark Perschling entstehen laufend neue Arbeitsplätze. Bezirksleiter Markus Eder dankte der Landjugend Weißenkirchen für die großartige Mitarbeit und hob die Kooperation mit den Black OX Events als besondere Wertschätzung der Landjugend hervor.

Bezirksbauernbund-Stellvertreter Franz Rödl gratlierte der Landjugend zur ihrer hervorragenden Arbeit und strich hervor, dass die Landjugend der größte Verein in NÖ ist.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.