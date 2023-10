Landjugend Reichersdorf-Nussdorf wählte neue Führung

Die Landjugend Reichersdorf-Nussdorf lud zur Generalversammlung ins Pfarrzentrum in Nussdorf. Die Leitung, bestehend aus Obmann Oliver Gärtner und Leiter Samuel Schober, begrüßte die Gäste und gab in einem Jahresbericht einen Rückblick auf das vergangene Sprengeljahr. Zu den Tätigkeiten der Jugend zählten unter anderem die Betreuung einer Labstelle beim Weinriedenwandertag, die Glühweinausschank zu Weihnachten und die fleißige Mithilfe beim Müllsammeln. Im Zuge des Projektmarathons kümmerte sich der Sprengel um die Restaurierung vorheriger Projekte. Dem Wanderweg zum Parapluiberg und den Bushaltestellen in Nussdorf und Franzhausen wurde neuer Glanz verliehen. Auch heuer waren die Castlemania und der Dämmerschoppen ein voller Erfolg. Und auch gemeinsame Ausflüge kamen im Sprengeljahr nicht zu kurz.

Im Anschluss wurde der neue Vorstand gewählt. Neuer Obmann ist Robin Unfried, der fleißig von seiner Schwester, Leiterin Victoria Unfried, unterstützt wird. Obmann-Stellvertreter ist Benjamin Pipp. Die neue Leiterin wird von Oliver Schober vertreten. Zum Kassier wurde Alexander Kolm, zur Schriftführerin Hannah Müllner gewählt. Um die Kassenprüfung kümmern sich Lukas Koller und Oliver Gärtner.

Auch im kommenden Jahr sind wieder gemeinnützige Aktivitäten und Feste geplant.