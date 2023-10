Landjugend Weißenkirchen bestätigte Vorstand

Die Landjugend Weißenkirchen an der Perschling lud zur Generalversammlung ins Gasthaus Wurlitzer. Obmann Bernhard Schwab und Leiterin Melanie Stöger konnten Bürgermeister Reinhard Breitner mit Gattin Erika, Vizebürgermeister Daniel Weis, Vizebürgermeister Franz Rödl (Kapelln) mit Gattin Gemeindebäuerin Gerlinde, Bezirksobmann Jakob Stelzhammer und Bezirksleiterin-Stellvertreterin Magdalena Stelzhammer und Vertreter der Landjugend Hain, Inzersdorf, Kapelln, Rust und Stollhofen, sowie die Eltern Martina und Albert Schwab und Andrea und Johann Stöger begrüßen.

Mit einer kurzen und prägnanten Videopräsentation stellten sie einen umfassenden Tätigkeitsbericht über das zu Ende gehende Jahr vor, Höhepunkte waren wieder die Partyveranstaltung Schotterrazzia im Mai und die Teilnahme am Projektmarathon mit anschließendem Beachvolleyballturnier im September. Vom Ertrag dieser Veranstaltungen wurde eine namhafte Summe für die Krebsforschung am St.-Anna-Kinderspital gespendet. Besonderer Dank ging an Walter Kahri, der mit dem Motto „Jugend zur Kultur“ für jede Veranstaltung in seinem Murstettner Wirtshaus zwei Freikarten mit Schmankerlbuffet an die Landjugend verschenkt und an die Eltern der Landjugend für deren Verständnis und Unterstützung. Im Vortrag wurde auch der 1. Platz erwähnt, den Melanie Stöger in der „Vorbereiteten Rede" beim Bezirksentscheid Reden im April erreichen hatte können.

Neben vielen Aktivitäten - Teilnahme an den Faschingssitzungen, Skiurlaub in Schladming, Muttertagsgeschenke, Altargestaltung zu Fronleichnam, Sommerkurzurlaub in Salzburg, Teilnahme am Bezirksfest „Après-Ski“ im Sommer, Wandertag, Fußwallfahrt nach Mariazell, Flechten der Erntedankkrone und Kirchenschmuck zum Erntedankfest mit anschließender Agape -, waren es auch Schulungen und Teilnahme an Wettbewerben, die das Arbeitsjahr abwechslungsreich machten. Auch heuer soll es wieder den Kinderpunsch- und Glühweinstand nach der Christmette geben.

Zum Abschluss ihrer Ausführungen konnten sie die Aufnahme von sechs neuen Mitgliedern bekannt geben.

In seiner Gastrede lobte Bürgermeister Reinhard Breitner die Mitarbeit der Landjugend an den kirchlichen Festen und stellte vor allem die Teilnahme beim Jubiläum der Gilde „30 Jahre Weimu" und den Projektmarathon mit der Gestaltung des „Kraftplatzls“ in den Vordergrund. Mit dem Hinweis, dass es am Sportplatz eine Erweiterung des Kinderspielplatzes und der Sportgeräte geben wird, lud Breitner auch zur Nutzung der neu gestalteten Bücherei ein.

Bezirksobmann Jakob Stelzhammer hielt eine launige Rede und stellte fest, dass die Landjugend Weißenkirchen sehr gut funktioniere. Er bedankte sich für das „wieder normale Jahr 2023“, für die Unterstützung im Bezirk und der Teilnahme an allen Veranstaltungen. Bezirksbauernbundobmann-Stellvertreter Franz Rödl gratulierte der Landjugend zum Tätigkeitsbericht, stellte die Wichtigkeit des Bauernstandes in den Mittelpunkt seiner Rede und lud zur aktiven und passiven Teilnahme bei den bevorstehenden Bauernbundwahlen und Gemeinderatswahlen 2025 ein.

Bei den Wahlen wurden Obmann Bernhard Schwab (Stellvertreter: Stefan Planyavsky), Leiterin Melanie Stöger (Katharina Stöger), Kassierin Sophie Weißmann (Matthias Erber), Schriftführerin Hanna Golembiowski, die Handwerksreferenten Florian Buchinger und Georg Golembiowski, Kreativreferent Samuel Würschinger, Musikreferent Michael Muhr, die Sportreferenten Michael Frühwirth und Markus Schwarz sowie die Kassaprüfer Markus Eder und Simon Schwab in ihren Funktionen (wieder-)bestellt.