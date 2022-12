Mrskos bleibt an der Spitze von Herzogenburgs SPÖ

Die Neuwahl des Vorstandes, die zahlreichen Aktivitäten der Jungen Generation und des Pensionistenverbandes sowie Ehrungen für langjährige Mitglieder standen im Vordergrund der Generalversammlung der SPÖ, die nach zweijähriger Pause im Volksheim über die Bühne ging.

. Der alte – und neue – Vorsitzende Franz Mrskos begrüßte dazu auch seinen Stellvertreter, Bürgermeister Christoph Artner, Landtagsabgeordnete Katrin Schindele sowie zahlreiche Mitglieder.

Die Aktivitäten der Jungen Generation wie der Kinderflohmarkt, die Rätselrallye, das Sommerfest – erstmals mit verschiedenen Stationen bei freiem Eintritt - und das Beisl-Quiz, wurden sehr gut angenommen.

Die aktivste Gruppe waren aber auch heuer wieder die Pensionisten mit ihrem Obmann Franz „Lucky“ Leithner, die einander nicht nur regelmäßig zum Turnen und Kegeln treffen, sondern auch jeden Monat mit dem Bus zu den verschiedensten Sehenswürdigkeiten unterwegs sind. Heuer waren sie bei den Myrafällen, in der Nagelberger Glasbläserei, in der Gmundner Keramik, am Neusiedlersee und im Lainzer Tiergarten.

„Wir wollen uns nur unser Leben leisten können“

Einige Mitglieder sind heuer verstorben, ihre Zahl sank von 410 auf 324.

Bürgermeister Christoph Artner gratulierte der aktiven Gruppe, was sie alles möglich gemacht hat, obwohl vieles nicht möglich war – und betonte, wie wichtig es sei, gerade in diesen Zeiten zusammenzuhalten, in denen jeder Mensch die Leere in der Geldbörse spürt: „Wir wir wollen keine Millionen, sondern wollen uns nur unser Leben leisten können.“

Auch Landtagsabgeordnete Katrin Schindele schlug in die selbe Bresche: „Viele Menschen können sich den normalen Alltag nicht mehr leisten, während andere riesige Gewinne machen. Sie müssten etwas zurückgeben, denn die harten Reserven sind schon aufgebraucht. Wir brauchen wieder Sozialdemokratie in der Regierung.“

Zu Abschluss der Generalversammlung gab es Ehrungen für 40-, 50-, 60-, 70- und 75-jährige Mitgliedschaft.

