ÖKB Kapelln zog Bilanz

Im Gasthaus Nährer in Rassing fand die diesjährige Generalversammlung des Österreichischen Kameradschaftsbunds (ÖKB) Ortsverbandes Kapelln statt. Obmann Peter Baumgartner konnte dazu auch Bürgermeister Alois Vogl, Hauptbezirksobmann Herbert Kraushofer, Bezirksobmann Franz Schweitzer und Altbürgermeister Josef Schmied, er ist ehemaliger Obmann des ÖKB Kapelln, begrüßen.

„Insgesamt können wir auf ein sehr ereignisreiches Vereinsjahr zurückblicken. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten standen mehrere Arbeitseinsätze und zahlreiche Ausrückungen zu verschiedensten Anlässen wie öffentliche Veranstaltungen, Gedenkfeiern, Begräbnisfeierlichkeiten und kirchlichen Festen“, zog Obmann Peter Baumgartner Bilanz.

Im Mai 2022 hatten die Gemeinde und der ÖKB gemeinsam zu einem Vortrag über die Ukraine mit zahlreichen interessanten Informationen geladen. Mit dem Vortragenden, Josef Pasteiner, der selbst seit 50 Jahren ein Kameradschaftsbundmitglied ist, hatte man einen ausgezeichneten Referenten dafür gewinnen können. Beim Hauptbezirksschießen mit dem Sturmgewehr 77 und der Pistole P80 am Schießplatz in Völtendorf nahm der ÖKB Ortsverband Kapelln mit elf Mitgliedern sehr erfolgreich teil. Es konnten zahlreiche Spitzenplatzierungen errungen werden. In der Altersklasse I (Pistole) errang Obmann Peter Baumgartner mit 46 von 50 möglichen Ringen den Sieg. Er ist somit auch Hauptbezirksmeister bei der Pistole, wobei er die beste Schussleistung aller Kategorien erzielte. Auch bei weiteren Schießbewerben stellten die Kameraden aus Kapelln ihre Treffsicherheit eindrucksvoll unter Beweis.

Die Pflege des Kriegerdenkmals und des Kirchenplatzes, mehrere Geburtstage samt Feierlichkeiten, die Teilnahme an verschiedensten gesellschaftlichen Anlässen rundeten das Vereinsjahr ab.

Erfreulich ist die Entwicklung des Mitgliederstandes, der durch Neuaufnahmen in den vergangenen beiden Jahren von rund 70 auf rund 90 gesteigert wurde.

Für heuer ist auch einiges geplant, um die Gemeinschaft zu stärken und auch öffentlich wieder stärker präsent zu sein. „Für den Sonntag, 16. Juli, haben wir wieder die traditionelle Bergmesse am Halterberg bei der Aussichtswarte in Rassing geplant. Dazu ist die Bevölkerung schon jetzt sehr herzlich eingeladen. Mitgliederwerbung, Denkmalpflege, Geburtstage, Kameradenstammtische und diverse Feierlichkeiten stehen ebenfalls auf der Vorhabensliste für das heurige Jahr“, so Obmann Peter Baumgartner abschließend.

Mit zahlreichen Ehrungen, den Ansprachen der Ehrengäste und dem Schlusswort des Obmannes endete die Versammlung.

