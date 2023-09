Pensionistenverband Herzogenburg: Leithner bleibt an Spitze

Volles Haus gab es bei der Generalversammlung des Pensionistenverbandes im Volksheim. Vorsitzender Franz „Lucky“ Leithner berüßte dazu auch den Präsidenten des NÖ Pensionistenverbandes Hannes Bauer sowie die Bezirksvorsitzende Renate Gamsjäger und SPÖ-Bürgermeister Christoph Artner, der händeschüttelnd durch die Reihen gegangen ist.

Gamsjäger gratulierte zu dem großartig engagierten Team und den zahlreichen Aktivitäten, dankte den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern und lud zum Bezirkswandertag ein, bei dem Franz Mrskos die Musik beisteuern wird. Vorsitzender Franz Leithner berichtete bildlich von den Pensionistenbällen, den Reisen und den Tagesfahrten, die von Oktober 2021 bis Mitte September dieses Jahres durchgeführt worden waren. Vom dreitägigen Silvesterausflug nach Bad Zell und dem Frühjahrstreffen in Chalkidiki über das Eisenbahnermuseum in Kirchberg an der Pielach und die Kremser Landesgalerie bis zum Wildpark in Grünau und der Traunsee-Schifffahrt war alles dabei.

Nach den Berichten über gemeinsames Kegeln und Turnen und den positiven Kassabericht gab es Infos über die Gemeinde von Bürgermeister Christoph Artner – vom Abwasserkanal in Gutenbrunn bis zu den Plastikplatten am Eislaufplatz, die ab kommendem Winter wieder Geschichte sein werden. Beim anschließenden Referat von Hannes Bauer ging es unter anderem auch um die Pflegereform, über die schon seit 2018 geredet werde und bei der bestenfalls ein „Pflegereförmchen“ erreicht worden sei.

Bei der Neuwahl des Vorstandes – sie gibt es alle vier Jahre – gab es wenig Änderungen: Franz Leithner bleibt Vorsitzender, seine Stellvertreterin ist Michaela Steidl, Schriftführerin Elisabeth Brandl, ihr Stellvertreter Gerhard Holzapfel, Kassier Franz Mrskos und seine Stellvertreterin Herta Helmreich. Nach der Ehrung langjähriger Mitglieder wurde zu Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat eingeladen.