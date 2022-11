Statzendorf: Landjugend total neu aufgestellt

Das Gasthaus Deimbacher war Schauplatz der Generalversammlung der Landjugend Statzendorf.

Rückblickend bedankte sich die Leitung für das vergangene Sprengeljahr und stellte besonders die erfolgreiche „Erdäpfelparty“, die heuer zum ersten Mal in der Halle von Franz Hauer in Statzendorf stattgefunden hatte, und den Projektmarathon in den Fokus. Ebenso freute sich die Landjugend über die zahlreichen Besucher beim Kellergassenfest sowie beim Weinriedwandertag in Kuffern. Nach einem Tätigkeitsbericht, der die vielen Aktivitäten und Erfolge der Landjugend der Jahre 2021 und 2022 veranschaulichte, konnte man sich auch über zwölf Neuaufnahmen freuen.

Anschließend führten Bezirksobmann Markus Eder und Bezirksleiterin Anna-Maria Burger die Neuwahlen durch. Für das Jahr 2022/2023 wurde die neue Leitung mit Obmann Andreas Bürgmayr und Leiterin Nicole Burger gewählt. Unterstützung bekommen sie von ihren Stellvertretern Paul Ramler und Myriam Schmutzer. Sophie Ramler bleibt ein weiteres Jahr Schriftführerin. Ihre Stellvertreterin ist Lena Ettenauer. Neu gewählt wurde der Kassier, Alexander Maurer folgt auf Julian Neuwirth, der nun als Stellvertreter fungiert. Mit den zwei Kassaprüfern Markus Haiderer und Tanja Ramler ist der Vorstand komplett.

Weitere Funktionen bekleiden Flora Dockner (Grafik- und Kreativreferentin), Katharina Bürgmayr (Fotoreferentin), Jonas Zagler (Getränkereferent) und Maximilian Dockner (Eventmanager).

Vielzahl an Ehrengästen

Ehrengäste waren Propst Petrus Stockinger, Bürgermeister Herbert Ramler, Vizebürgermeister Franz Siedler, geschäftsführender Gemeinderat Andreas Mischak, Unterabschnittskommandant Thomas Hell und die Obfrau der „Senioren“, Maria Geissberger.

Abschließend gab die neue Leitung einen Ausblick: Am Programm stehen eine gemeinsame Weihnachtsfeier, das Adventkranzaufhängen in der Pfarre und ein Winterurlaub.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.