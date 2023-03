Trachtenkapelle Inzersdorf-Getzersdorf: Wechsel an der Spitze

Eine musikalische Begrüßung für alle Vereinsmitglieder, Bürgermeister Ewald Gorth, Vizebürgermeister Karl Ernd, Gemeinderat Josef Kimmeswenger und Feuerwehrkommandanten Günther Staudenmayer gab es im Vereinslokal des Sportclubs Getzersdorf. Dort ging die Generalversammlung der Trachtenkapelle über die Bühne.

Obmann Hannes Deimel gab einen kurzen Überblick über die Tätigkeiten in den vergangenen Monaten – darunter der Frühschoppen, die Konzertreise im Juli nach Tirol, die Ausrückung zu Allerheiligen und zu zwei Begräbnissen, das Neujahrsblasen, das für die Musiker drei anstrengende Tage war, und die Konzertwertung – die die Kapelle nach langer Pause mit gut Erfolg durchgeführt hatte.

Beim Blick in das Jahr 2023 wurden auch das Frühlingskonzert am 13. Mai und der Dämmerschoppen mit der Stadtkapelle Heidenreichstein besprochen. Beide Veranstaltungen finden der Mehrzweckhalle statt.

Der Obmann dankte auch den Vorstandsmitgliedern und deren Stellvertretern, die immer mit Rat und Tat zur Verfügung standen, für die gute Zusammenarbeit bei diesem „familienfeindlichen“ Hobby. Ein Dank ging auch an die Gemeinde für die Unterstützung und finanzielle Förderung. „Es war keine leichte Zeit, in der Corona-Zeit einen Verein zu führen. Aber ich bin froh, dass es gelungen ist und dass der Verein so dasteht, wie jetzt“, sagte Hannes Deimel, der bei der anschließenden Neuwahl einstimmig vom neuen Obmann Markus Mader abgelöst wurde und als Obmann-Stellvertreter eine Reihe zurückgerückt ist.

Im Jahr 2011 hat Hannes Deimel den Obmann von Ingeborg Dockner übernommen – und ihn jetzt, wie er sagt, aus wirtschaftlichen Gründen an Mader weitergegeben, der ursprünglich in Heidenreichstein beheimatet war und nach Inzersdorf zugezogen ist.

Junge Kapelle mit Tradition

Die Trachtenkapelle Inzerdorf-Getzersdorf blickt, obwohl sie mit ihren 38 Jahren noch eine sehr junge Kapelle ist, auf eine bereits sehr bewegte und wechselvolle Geschichte zurück. Sie wurde am 22. Februar 1985 als „Blasmusikverein Inzersdorf-Getzersdorf“ gegründet. Die erste Ausrückung erfolgte bereits vier Wochen später.

Seit damals ist die heutige Trachtenkapelle – die Umbenennung erfolgte im Jahre 1999 – als Mitgestalter kirchlicher und gesellschaftlicher Feste ein wichtiger Kulturträger im Gemeindeleben.

