Wagramer Tänzer laden zu ihrem Ball ein

Bei der Jahreshauptversammlung der Volkstanzgruppe Wagram ist über ein ereignisreiches abgelaufenes Vereinsjahr berichtet worden.

„Im Vorjahr erfolgte die langsame Rückkehr zur Normalität und wir konnten wieder zahlreiche Vereinsaktivitäten im gewohnten Rahmen durchführen. Als besonderes Tanzhighlight nahmen wir im Spätherbst als Vertreter von Österreich an einem internationalen Festival namens ,Nemzetközi Újbor Fesztivál‘ in Csongrád in Südungarn teil“, erläuterte Obmann Stefan Mayerhofer.

Im Vorjahr hat es insgesamt 23 Proben gegeben. Ausrückungen waren der Frühlingsball, die Geburtstagsfeier von Bürgermeister Pfeffer Herbert, die Gemeinschaftsprobe mit den Langjugend-Volkstanzgruppen Tulln, Herzogenburg und Mistelbach. „Beim Wagramer Sommerfest haben wir den Fackeltanz aufgeführt“, erinnerte Mayerhofer.

Sehr erfolgreich sind die Aufführungen der Theatergruppe der Volkstanzgruppe im vergangenen Oktober verlaufen. Das Theaterstück kam sehr gut an und es konnten zahlreiche Besucher begrüßt werden.

Neues gab es auch von der Kindervolkstanzgruppe zu berichten. Derzeit sind 16 Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren bei der Kindervolkstanzgruppe aktiv, die von Ricarda Trümmel und Cornelia Pflügler geleitet wird. Im Vorjahr hatte die Kindervolkstanzgruppe drei Auftritte zu bewältigen. Diese wurden sehr erfolgreich gemeistert. Die Proben finden 14-tägig jeweils am Mittwoch von 16.30 bis 17.30 Uhr statt.

„Das Jahr 2023 wurde mit einem Tanzauftritt beim Kameradschaftsball in Wagram eröffnet. Derzeit sind die Proben für die Balleröffnung bei der Eigenveranstaltung, dem insgesamt bereits dritten Frühlingsball der Volkstanzgruppe Wagram, bereits voll angelaufen“, berichtete Tanzleiter Johannes Mayerhofer.

Auch heuer ist die Teilnahme an einem internationalen Festival geplant. Zudem soll es auch wieder Gemeinschaftsproben mit anderen Volkstanzgruppen geben. Sie sind eine willkommene Abwechslung und eine gute Kontaktpflege zu anderen Tanzgruppen. Durch mehrere Initiativen sollen überdies neue Volkstänzer gewonnen werden, um den Fortbestand des Traditionsvereins, den es mittlerweile seit 46 Jahren gibt, zu garantieren.

Als nächste Eigenveranstaltung findet am Samstag, 25. März, ab 20 Uhr der Frühlingsball der Volkstanzgruppe Wagram im Landgasthof Huber in Wagram statt. Für die Tanz- und Unterhaltungsmusik wird die Musikformation „Alpenvorland-Power“ verantwortlich zeichnen. Eine schwungvolle Eröffnung, eine Tanzeinlage der Volkstanzgruppe Tulln und eine Mitternachtseinlage sind einige der Attraktionen in dieser Ballnacht.

