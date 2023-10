Kindersegnung im Pfarrverband Würmla/Murstetten/Weißenkirchen

Der Pfarrverband Würmla/Murstetten/Weißenkirchen lud zum Kindersegen mit Generalvikar Christoph Weiss in die Pfarrkirche Würmla. Weiss war überrascht, dass so viele Kinder mit ihren Eltern gekommen waren. In seiner Predigt wandte er sich direkt an die Kinder und stellte das Fühlen in den Mittelpunkt seiner Fragen und Ausführungen. Zuletzt erklärte er die Wirkung des Handauflegens und leitete so zum Segensempfang über. Martina Fischelmaier leitete den Kinderchor, der aus Kindern der drei Pfarren gebildet wurde, und spielte selbst Gitarre. Lea Westermayer (Gitarre) und Marianne Happenhofer (Klavier) begleiteten und gestalteten gemeinsam mit dem Chor die musikalische Umrahmung der Segensstunde.

Der stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Josef Dorn, bedankte sich am Ende des Segens bei Generalvikar Christoph Weiss für die Spendung des Segens und bei Pfarrer Josef Balteanu für die vielen gemeinsamen Gottesdienste und Aktivitäten. Er dankte für die musikalische Gestaltung des Segens, lud zur Agape in den Pfarrgarten und versprach allen Kindern beim Auszug ein kleines Geschenk.