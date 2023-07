In Kapelln war die Gemütlichkeit Trumpf

Mit Fleisch-, Grammel- und Obstknödel sowie mit hausgemachten Mehlspeisen und Getränken aller Art lud die Ortsgruppe Kapelln der NÖ Senioren zum Generationennachmittag in die Pergola des Sportplatzes in Kapelln. Obfrau Elisabeth Trimmel: „Die Einladung ergeht an alle, von jung bis alt, aber erfahrungsgemäß kommt nur das ältere Semester." Die Veranstaltung, die ursprünglich am "Generationenplatzl" stattgefunden hatte, ging heuer zum zehnten Mal über die Bühne.