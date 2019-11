Freunderlwirtschaft und Korruption rund um den Verkauf einer Liegenschaft beim ehemaligen Geriatriezentrum in St. Andrä vermutet eine Person, die deshalb die „Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption“, kurz WKSta, auf den Plan gerufen hat. Auf Anfrage bestätigt sie den Erhalt eines einseitigen Schreibens, das auch der NÖN zugespielt worden ist. „Wir haben uns mit dem Informanten in Verbindung gesetzt und um nähere Erklärung ersucht“, heißt es seitens der WKSta.

Die Vorwürfe der Freunderlwirtschaft und Korruption betreffen den Eigentümer der Liegenschaft, den Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV), SP-Bürgermeister Christoph Artner und dessen Stiefvater Helmut Kaiser.

Viele Versuche, alle ergebnislos

Rückblende: Anfang des Jahres 2015 schloss das Geriatriezentrum seine Pforten. Seit damals hat die Stadtgemeinde an vorderster Front versucht, das Objekt und die umliegenden Grundstücke einer Nachnutzung zuzuführen. Da war die Rede von einem Kurzzeit-Rehabilitationszentrum ebenso wie von einer Art Ausbildungsstätte für Polizisten. Dann schmiedete man den Plan, dass die Stadt das Areal kauft, um es in weiterer Folge an zwei Wohnungsgenossenschaften zu veräußern.

Doch alle Versuche, das Geriatriezentrum zu verwerten, schlugen fehl. Die Stunden, die allein der damalige SP-Bürgermeister Franz Zwicker dafür aufgewandt hat, ergeben addiert Tage oder sogar Wochen.

Vor einigen Wochen kam nun wieder Bewegung in die Sache. Der KAV erkannte offenbar, dass ein Gesamtpaket schwer vermittelbar ist und entschied sich, die Grundstücke separat öffentlich auszuschreiben. Soll heißen: Man kann die rund 9.800 Quadratmeter große Liegenschaft erwerben, ohne das Geriatriezentrum kaufen zu müssen.

Es ist zwar noch kein Kaufvertrag unterzeichnet, doch bei diesem Bieterverfahren kam Helmut Kaiser zum Zug.

Das ist an sich nicht verwunderlich, denn Kaiser besitzt bereits mehrere Immobilien im Gemeindegebiet.

„Das Bieterverfahren verlief regelkonform“

Die Optik ist allerdings schief: Kaiser ist der Lebensgefährte der Mutter von SP-Stadtchef Christoph Artner und als Wassermeister bei der Stadtgemeinde beschäftigt. Jener Stadtgemeinde, die ebenfalls um die Liegenschaft bot, aber nicht zum Zug kam. Und genau deshalb vermutet der anonyme Informant „Freunderlwirtschaft und Korruption.“

Der KAV als erster Adressat beteuert: „Das Bieterverfahren ist regelkonform und ohne Besonderheiten verlaufen“, erklärt Pressesprecherin Marion Wallner.

Aus rechtlichen und Datenschutzgründen gebe man zum laufenden Verfahren keine Stellungnahme ab.

Bürgermeister Artner betont, dass er gewusst habe, dass sein Stiefvater bieten werde: „Sein Interesse war schon länger vorhanden, denn er hatte schon öfters beim KAV angefragt. Aber der Preis war niemals Thema in unseren Gesprächen.“

Alex Erber Geheimhaltung an erster Stelle

Und auch das Stadtamt könne keine Quelle gewesen sein, stellt Direktor Kurt Schirmer fest: „Der Beschluss, dass die Stadtgemeinde bieten wird, fiel in nicht-öffentlicher Sitzung. Daher kann niemand außer den Gemeinderäten gewusst haben, welchen Preis die Stadt bieten wird.“

Helmut Kaiser erklärt: „Ich hatte mich schon länger ohne Erfolg um die Liegenschaft bemüht. Dann habe ich gelesen, dass es ein offenes Bieterverfahren gibt und mich daran beteiligt. Ich habe jenen Preis geboten, denn ich für notwendig erachtet habe. Es hat in keiner Weise irgendwelche Absprachen gegeben!“

Ob er angesichts der anonymen Anzeige Neider habe? „Das ist durchaus möglich.“