Prozess gegen Herzogenburger Amok-Fahrer

Die Nacht auf 6. Juli wird Martin Nentwich lange nicht vergessen. Der Chef der Herzogenburger Gartenwerkstatt gab einem Mitarbeiter, den er zwei Jahre zuvor wegen Alkoholkonsums feuern hatte müssen, eine zweite Chance. Dieser „dankte“ es Nentwich, in dem er sich in Wieselbruck den Firmenbus schnappte und eine Amok-Fahrt durch die halbe Region fabrizierte. Der Bus war danach ein Totalschaden. Nun steigt der Prozess gegen den Mann: Der zum Tatzeitpunkt 34-Jährige muss sich am Mittwoch, 18. Oktober, nicht nur wegen des unbefugten Gebrauchs des Fahrzeuges, sondern auch wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, teils durch Einbruch, in St. Andrä und St. Pölten verantworten. Die Verhandlung am Landesgericht St. Pölten ist für eineinhalb Stunden anberaumt.