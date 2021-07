Er ist bereits vier Mal vorbestraft, seit der Vorwoche kommt eine fünfte Verurteilung hinzu. Ein 33-Jähriger, zuletzt wohnhaft in Walpersdorf, kämpft seit Jahren mit einem Alkohol- und Drogenproblem. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin einigte er sich im Mai darauf, auf beide Suchtmittel zu verzichten. Einige Tage hielt er es aus, dann – so seine Aussage – „hat es mich zerrissen. Ich habe mich betrunken.“ Drogen waren an diesem Tag keine im Spiel, aggressiv soll er trotzdem geworden sein.

Als ihn die Polizei festnehmen wollte, sei ihm alles zu viel geworden: „Ich habe Panik bekommen. Ich hatte Angst, als plötzlich sechs Beamte vor mir standen“, sagt der Mann zum Richter und entschuldigt sich.

„Er hatte einen richtigen Hass auf uns“

Der 33-Jährige habe sich zuerst nicht gegen die Festnahme gewehrt, aber die Beamten durchgehend beschimpft. Als diese ihn ins Polizeiauto setzten und ihn anschnallen wollten, trat der Mann im Sitzen zu, schildert ein Polizist vor Gericht. Er traf den Beamten, der neben dem Auto stand am Schienbein. „Er hatte einen richtigen Hass auf uns. Es war ein gezielter Tritt“, sagt der Polizist. Danach habe sich der Mann aber nicht weiter gewehrt, so der Exekutivbeamte.

Sein Schienbein war geprellt. Weil er als Beamter „während der Vollziehung seiner Aufgaben“ verletzt wurde, gilt das laut Strafgesetz als schwere Körperverletzung. Im Normalfall gilt eine Verletzung nur als schwere Körperverletzung, wenn sie einen länger als 24 Tage beeinträchtigt. Der Polizist war lediglich vier Tage im Krankenstand. Der Strafrahmen ist mit maximal drei Jahren Freiheitsstrafe aber um ganze zwei Jahre höher als bei einer „einfachen“ Körperverletzung.

Der Mann ist geständig und entschuldigt sich beim Polizisten. Das Urteil: 15 Monate teilbedingt, davon muss der Mann drei Monate ins Gefängnis. Der Polizist fordert 1.000 Euro Schmerzengeld. Der Richter findet das zu hoch, er spricht ihm 350 Euro zu. Der Angeklagte bekommt Bewährungshilfe und muss ein Antigewalttraining sowie eine dreijährige Sucht- und Alkoholtherapie machen. Das Urteil ist rechtskräftig.