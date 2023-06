Am vergangenen Samstag lud die Stadtgemeinde wieder einmal zur Aktion „Sauberes Herzogenburg“. Maria-Bernadetta Berndt übernahm die Organisation – und obwohl die Beteiligung nicht überwältigend war, kann man von einem Erfolg sprechen. Am Vormittag waren einige Familien unterwegs und gaben dann ab 11 Uhr ihre gesammelten „Werke“ im Rathaus ab, am Nachmittag verwendeten dann die Jungscharkinder ihre Jungscharstunde dazu, um Müll einzusammeln. Leider gibt es – und das nicht nur in Herzogenburg – immer wieder Menschen, die ihre Sachen unbedingt in der Öffentlichkeit entsorgen müssen. Hundebesitzer, die mit ihren vierbeinigen Freunden oft schon sehr früh im Bereich des Stiftsparplatzes im Norden des Stadt ihre Runden ziehen, können ein Lied davon singen. Obwohl alle paar Meter ein Abfallkorb aufgestellt ist, liegen Flaschen, Dosen und Pizzareste verteilt am ganzen Parkplatz herum, die abends dort entsorgt wurden. Wenn nicht die Bauhofmitarbeiter regelmäßig reinigen würden, würde der Parkplatz bald zugemüllt sein.