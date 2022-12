Region Herzogenburg: Hurra, der Nikolaus war da

Vollbild

In vier Teams, bestehend aus Nikolaus und Helfer, wurden 56 Haushalte und somit in etwa 80 Kinder zu Hause besucht und Nikolaus-Sackerl sowie individuelle Botschaften überbracht. Mit einem durch die ÖVP überbrachten Anmeldebogen konnten die Eltern Kinder zur Aktion anmelden. Auf diesem Anmeldebogen konnten die Eltern bedarfsgerechte Botschaften notieren, die der Nikolaus dann während seines Besuches individuell jedem Kind überbrachte. Im Bild: Denise Lintschinger, Obmann geschäftsführender Gemeinderat Manuel Erber, Karl Engelhart, Ernst Erber, Lukas Eder, Vizebürgermeister Peter Hießberger, Michael Burger und Dominik Schramm (von links). OBRITZBERG-RUST Der Nikolaus kam zur Sportunion Obritzberg-Rust und lobte die Kinder für ihre Ausdauer, Disziplin und sportlichen Einsatz. Jedes Kind erhielt ein Säckchen mit köstlichen Süßigkeiten. Das Bild zeigt den Nikolaus mit den Kindern sowie Laura Trethan, Julia Wegscheider, Andreas Fritz und Kathrin Ruf. In der Stiftskirche wartete der Nikolaus der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft, Peter Haselmann, mit den beiden Engeln Melanie Georg (links) und Sophie König (rechts) auf die Kinder, die mit ihren Eltern in Scharen herbeieilten. Er verteilte rund 90 Säckchen. Werner Hochleithner wartete heuer als Nikolaus im Zelt am Parkplatz hinter dem Nahversorger Tury in Inzersdorf. Die Kinder strömten herbei und wurden auch nicht enttäuscht. Für jedes Kind gab es ein Päckchen. Sascha Pospischil war im Einkaufszentrum unterwegs und verteilte Schokotaler und kleine Plüschhunde. Auch Hanna bekam so einen. Bereits zum zweiten Mal schlüpfte Gemeinderat Markus Wallnberger, Obmann der ÖVP-Ortspartei Frauendorf/Hilpersdorf, in das Kostüm des heiligen Nikolaus, um zahlreiche Kinderaugen zum Glänzen zu bringen. Die Idee dazu ist voriges Jahr entstanden, als die Ortspartei beschlossen hat, die Tradition des Nikolausbesuchs wieder aufleben zu lassen. Die Familien in Hilpersdorf haben das kostenlose Angebot sehr gerne angenommen und vor allem die Kinder waren sehr erfreut und voller Aufregung. Es wurden Gedichte vorgelesen, Lieder gesungen und sogar der Nikolaus, im Bild mit Leon und Philipp, hat kleine selbst gebastelte und gemalte Geschenke erhalten. Nach langer Coronapause besuchte auch wieder der Nikolaus die Volksschule und Allgemeine Sonderschule Traismauer. Er wurde mit Gedichten und Liedern empfangen. Die Freude der Kinder war groß, man sah dies in den leuchtenden Kinderaugen. Im Bild: Maximilian Foretnik, Diplompädagogin Andrea Horaczeck, Joshua Riedl, Simon Moser-Fürst, Magdalena Haumer, Schuldirektorin Renate Obritzberger, Lorenz Brenner, Eleni Joichl (von links). GUTENBRUNN Seit 20 Jahren ist Hans-Richard Neuhauser dort als Nikolaus unterwegs – und jedes Jahr wartet eine riesige Kinderschar vor dem Feuerwehrhaus auf ihn, wo er seine Päckchen verteilt. Auch heuer kam wie schon in den Jahren zuvor der Nikolaus in die Kirche. Er überbrachte den Kindern die Nikolaussäcke, die mit selbst gemachten Lebkuchennikolos, Äpfeln, Nüssen und kleinen Süßigkeiten von der Katholischen Männerbewegung gefüllt worden waren. Sichtlich erfreut posierten einige Kinder mit dem Nikolaus für ein Erinnerungsfoto. GEMEINLEBARN In einem feierlichen Rahmen wurde der Heilige Nikolaus vor dem Feuerwehrhaus mit Liedern empfangen. Rund 100 Nikolaus-Sackerln hat er überreicht. Für die Veranstaltungsorganisation und das leibliche Wohl zeichnete die Freiwillige Feuerwehr Gemeinlebarn verantwortlich. Das Bild zeigt die Kinder mit die Stadträtin Veronika Haas (Zweite von links), Michael Redl (Mitte), dem Nikolaus sowie Jana und Peter Heneis (rechts im Bild). WEISSENKIRCHEN Erstmals organisierte die Dorfgemeinschaft Weißenkirchen unter Obfrau von Gabi Lackner eine Nikolausfeier am Friedhofsparkplatz. REICHERSDORF Vor dem Feuerwehrhaus wurde der heilige Nikolaus mit Liedern empfangen. Rund 120 Nikolaus-Sackerln wurden vom Nikolaus überreicht. Für die Veranstaltungsorganisation und das leibliche Wohl zeichneten die „Reichersdorfer Scherzkekse“ verantwortlich. Im Bild: Marianne Kattner, Brigitte Spreitzer, Linus, Lukas, Nikolaus, Eva Strasser, Daniel, Jakob, Oliver, „Scherzkekse“-Obfrau Margarete Schmied und Jana (von links).

