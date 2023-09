Herzogenburg: Mehr Platz für Fußpflege

Wirtschaftsstadtrat Erich Hauptmann und Gemeinderat Jörg Rohringer gratulierten Sandra Pulker zur Geschäftserweiterung ihres Fußpflegesalons in der St. Pöltner Straße, wo sie ihr „Kleines Lädchen“ schloss – die NÖN berichtete – und dafür den Fußpflegesalon, der bisher in den hinteren Räumen zu finden war, vergrößerte. „Wir sind ja zurzeit die einzige Fußpflege in Herzogenburg und arbeiten künftig mit vier Fachkräften. Da bleibt weder Platz noch Zeit für unseren kleinen Geschenkeladen“, erklärt Sandra Pulker.