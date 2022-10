Traismaurer Topothek feiert zwei Jubiläen

Zehn Jahre Topothek und mittlerweile mehr als 3.000 Einträge sind Grund zu feiern. Deshalb ist derzeit in den Auslagen der Innenstadtgeschäfte eine Ausstellung über die schönsten Einträge der Topothek Traismauer zu sehen.

Auch die Mittelschule ist bei diesem Projekt beteiligt. Elisabeth Eder hielt dort bereits einen Workshop ab. Zum krönenden Abschluss wird heute, Mittwoch, 19. Oktober, zu einer Festveranstaltung anlässlich des Jubiläums ins Schloss eingeladen.

„Ich freue mich sehr, dass die Topothek mit so vielen wertvollen Informationen zur Geschichte unserer lebenswerten Stadt bestückt ist. Ein herzliches Danke gilt an dieser Stelle an alle Beteiligten, die dazu beigetragen haben, dass die Topothek so eine große Sammlung an Einträgen besitzt“, zeigt sich Bürgermeister Herbert Pfeffer begeistert über die beachtliche Zahl an Einträgen.

Die Topothek Traismauer wurde 2012 im Rahmen des damaligen Stadterneuerungsprozesses ins Leben gerufen. „Wir Bewohner von Traismauer zeigen unsere Geschichte“: Unter diesem Motto wurde damals und heute zur aktiven Mitarbeit aufgerufen.

Keine Topothek ohne Historikerin Elisabeth Eder

Topothekarin ist seit dieser Zeit Elisabeth Eder, welche ihr fundiertes Wissen in die ehrenamtliche Arbeit einfließen lässt. Dahinter steht natürlich ein großes Interesse an geschichtlichen Ereignissen, im Speziellen an der Ortsgeschichte und Begebenheiten aus Traismauer. Unzählige Stunden sind in Recherche, Digitalisierung und Aufbereitung eingeflossen.

Die Topothek Traismauer war eine der ersten Topotheken, war gewissermaßen bei der Geburt des digitalen Online-Archivs dabei. Sie versteht sich als „Plattform, die unter Mitarbeit der Bevölkerung das lokalhistorische Material und Wissen, das sich in privaten Händen befindet, gesichert, erschlossen und online sichtbar gemacht wird.

Verein digitalisiert das historische Material

In der Römerstadt hat sich der Verein „Historische Runde Traismauer“ zur Aufgabe gemacht, privates historisches Material zu digitalisieren und online für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen.

Die Rechte bleiben beim jeweiligen Besitzer der Dokumente, Bilder und Objekte. Jedes neue Bild und jede neue Information ist ein wertvoller Baustein, mit dem die regionale Geschichte detaillierter dokumentiert und für die Nachwelt erhalten werden kann. Die Topotheken werden hauptsächlich von regional ansässigen Personen geführt, da diese die nötige Ortskenntnis bereits mitbringen.

Das Material aller Topotheken, welches hauptsächlich von Privatpersonen zur Verfügung gestellt wird, kann durch die Verschlagwortung und Verortung auf einfache Weise virtuell vereint werden.

Die Topothek Traismauer ist ebenso auf die Mitarbeit von privaten Personen angewiesen. Fotos, Objekte und Dokumente können leihweise zur Verfügung gestellt werden. Die Rechte bleiben selbstverständlich beim Besitzer. Bei Interesse oder kann man gerne mit der Stadtgemeinde Traismauer oder mit der Historischen Runde Traismauer Kontakt aufnehmen.

