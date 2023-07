60 Musikerinnen und Musiker samt Familien sowie einige Helfer beteiligten sich am „Musik-Ausflug“ des Musikvereins Murstetten. Obmann Thomas Bichler freute sich besonders, dass auch die Ehrenmitglieder Edi Breitner und Adi Himsel mit dabei waren. Am Vormittag gab es eine rund eineinhalbstündige Führung im Stift Seitenstetten inklusive der Sonderausstellung „Das Kreuz mit dem Turm“. Danach ging es zum gemeinsamen Mittagessen beim Kirchenwirt in Großraming. Gut gestärkt, gab es bei perfektem Sommerwetter eine Floßfahrt mit der „Schwimmenden Almhütte“. Auf dem Floß wurden dann die Instrumente ausgepackt und mit zahlreichen Märschen und Polkas sorgte man für eine besondere Stimmung am Floß und am Ufer. Der Abschluss fand beim Heurigen der Familie Heigl in Egelsee statt. Thomas Bichler: „Es war ein perfekter Sommertag, den wir gemeinsam genießen durften und wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Musi-Ausflug."