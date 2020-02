Nach intensiven Gesprächen steht die Bürgermeister-Frage unmittelbar vor der Antwort. „Wir befinden uns auf einem guten Weg“, sagt geschäftsführender Gemeinderat Peter Hießberger. Der entscheidende Durchbruch könnte bereits am Montag-Abend (nach Redaktionsschluss) über die Bühne gegangen sein, mehr dazu lesen Sie aktuell auf NÖN.at.

Wenn Peter Hießberger „Wir“ sagt, meint er damit die VP und die SP. Am vergangenen Freitag hat es ein Acht-Augen-Gespräch gegeben, an dem sich neben Hießberger seine Parteikollegin Eva Woisetschläger und die Sozialdemokraten Bürgermeisterin Karin Gorenzel sowie Bruno Steidl beteiligt haben. Letzte Details wollte man am Montag klären, bis dahin hat man sich eine Schweigepflicht auferlegt.

„Eine Entscheidung durch das Los ist grundfalsch!“ Geschäftsführender Gemeinderat Peter Hießberger, VP

Die plötzliche Zuneigung der Parteien, die beide den Anspruch auf die Funktion des Bürgermeisters erheben, ergab sich nach einem „runden Tisch“, zu dem die Bürgerliste Wölbling MITeinander geladen hatte.

Danach gab es ein Schreiben, mit dem sowohl SP als auch VP nicht leben konnten beziehungsweise wollten.

Denn was für die einen nach gelebter Demokratie klingt, ist für die anderen ein Vor-Sich-Hertreiben. Die Liste erklärte vorab ihr Stimmverhalten bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates, die bis spätestens 10. März über die Bühne gehen muss. Demnach wählen zwei Vertreter der Liste die VP beziehungsweise Peter Hießberger, ein Mandatar enthält sich der Stimme. Beim Mandatsstand von 10 SP, 8 VP und 3 Wölbling MITeinander würde diese Stimmenverteilung eine Pattstellung bedeuten: 10:10, einmal ungültig.

Und die Bürgerliste zeichnete das Szenario, das SP und VP ablehnen: „Bei zweimaliger Stimmengleichheit würde in letzter Konsequenz das Los entscheiden!“

Peter Hießberger bedauert im NÖN-Gespräch, dass sich die Bürgerliste nicht durchringen konnte, eine Koalition mit der VP zu bilden: „Naturgemäß bin ich kein Anhänger der SP, aber letztendlich hätte ich auch mit einer Koalition aus SP und Bürgerliste leben müssen. Eine Entscheidung durch das Los ist aber grundfalsch.“

„Aufgrund des Wahlergebnisses bei der Gemeinderatswahl gibt es keine absolute Mehrheit mehr im Gemeinderat. Ein Alleingang einer Partei über alle Meinungen hinweg ist in Zukunft bei keiner Abstimmung mehr möglich. Damit ist ein wichtiges Wahlziel von Wölbling MITeinander erreicht. Es muss zusammengearbeitet und bei Abstimmungen fraktionsübergreifend eine Mehrheit gefunden werden“, heißt es in der Aussendung der Bürgerliste.

Wieviel Kraft bleibt der Bürgerliste?

Doch bei einer engen Zusammenarbeit von SP und VP, in welcher Form auch immer, könnte das Szenario eintreten, dass die Bürgerliste und ihre Anliegen bei dieser Zusammenarbeit außen vor bleiben.