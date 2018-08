Fast zwei Drittel seines Lebens widmet Pater Paulus Müllner bereits Gott und seinem Dienst in der Kirche. Zu seinem 50. Priesterjubiläum blickte das Mitglied des Benediktiner-Ordens im NÖN-Interview auf seine Laufbahn zurück.

Sie sind seit 50 Jahren Priester, aktuell in Getzersdorf. Wann und warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden?

Pater Paulus Müllner: Ich war im Sängerknaben-Konvikt in Göttweig. Das Leben und die Aufgaben der Menschen, die zum Stift gehören, hat mir gefallen. Dann kam die Überlegung, ob ich diesen Weg auch gehen soll. Nach der Matura habe ich mich entschlossen, in das Stift einzutreten und Priester zu werden.

Sie haben also schon mit 18 Jahren gewusst, dass Sie Priester sein wollen. War Ihre Familie dafür ausschlaggebend?

Mein Vater war mir im Glauben das beste Vorbild. Er hat alles, wie es war, als gottgewollt angenommen. Meine Mutter war in der Arbeit für mich und meine vier Geschwister ein Vorbild. Mein Vater ist ein Jahr, bevor ich eingetreten bin, gestorben. Wie meine Mutter das alles geschafft hat, ist mir heute noch ein Rätsel. Meine Entscheidung, Priester zu werden, hat sie gefreut.

Sie waren also als Kind schon in das Pfarrleben miteingebunden?

Es war üblich, dass der Vater in die Früh- und die Mutter in die Spätmesse gegangen ist. Ich bin meistens in die Frühmesse mitgegangen, weil der Vater danach mit mir im Wirtshaus eingekehrt ist. Dort hat‘s Würstel gegeben, das war schon was damals (lacht). In meiner Heimatpfarre Schloss Rosenburg war ich Ministrant.

Ein anderer Berufswunsch kam nie in Frage?

Ich hätte mir nichts anderes vorstellen können. Nur die Sehnsucht nach Kindern oder danach, mit Kindern zusammen zu sein, brachte ein wenig Unsicherheit. Das war keine ernsthafte Überlegung, aber natürlich denkt man sich manchmal, dass es schön wäre. Zum Glück habe auch in meinem Beruf die Gelegenheit, mit Kindern zusammen zu sein. Ich war zum Beispiel gerade mit in Lignano auf Familien-Erholungswoche mit 25 Kindern.

Halten Sie es dennoch für richtig, dass Priester auf Kinder und Ehe verzichten müssen?

Natürlich ist es eine gewisse Härte. Für mich war es aber auf jeden Fall der richtige Weg. Aber natürlich war das gerade im 68er-Jahr, in dem sehr vieles im Umbruch war und ich Priester wurde, ein Thema. Für mich war es, so wie es war, gut. Wenn dieser Weg noch möglich ist, sollte man daran nichts ändern. Aber natürlich ist die Knappheit an Priestern heute groß. Ich weiß aber nicht, ob sich dadurch viel ändern würde.

Wie verlief der Weg nach dem Entschluss, Pfarrer zu werden?

In unserem Orden ist es üblich, ein Probejahr zu machen, das Noviziat. Dann habe ich Philosophie und Theologie studiert. Am 11. August 1968 bin ich zum Priester geweiht worden. Das war am Tag nach meinem 24. Geburtstag, also der frühest mögliche Termin. Das Studium habe ich im nächsten Jahr abgeschlossen.

Wie ging‘s dann weiter?

Ich wurde Kaplan in Hainfeld. Meine Hauptaufgaben waren der Religionsunterricht, Jugendseelsorge und Seelsorge im Altersheim. Geblieben bin ich bis 1973, dann wurde ich nach Göttweig berufen.

Wie sahen dort Ihre Augaben aus?

Ich habe das Sängerknaben-Konvikt geleitet und war Kaplan in der Stiftspfarre. Ab 1976 war ich in Rabenstein . Zuerst Kaplan, dann 15 Jahre Pfarrer. Dann bin ich für 20 Jahre wieder zurückgegangen nach Hainfeld. Bei 50 Jahren kommt schon ein bisschen was zusammen (schmunzelt). Hainfeld ist irgendwie meine zweite Heimat geworden, aber auch in Rabenstein habe ich viele Freundschaften geschlossen. Ich war Dechant in Lilienfeld und habe die Pfarren Rohrbach und Kleinzell mitbetreut.

Und wie kamen Sie nach dann nach Getzersdorf?

Damals, also um 2012, ist es mir gesundheitlich nicht gut gegangen. Deshalb ist der Gedanke gekommen, dass ich eine kleinere Pfarre übernehmen soll. Getzersdorf ist dafür ideal, auch für die Tätigkeit als Seelsorger im Krankenhaus St. Pölten, die ich gleichzeitig übernommen habe. Ich habe mich gut eingelebt. Nur habe ich nicht so viele Verbindungen zu den Menschen hier, das wird mit zunehmendem Alter schwieriger.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

In der Jugend habe ich jeden Tag Fußball gespielt, aber die Hobbys verändern sich natürlich im Laufe der Zeit. Ich hatte eine Phase, in der ich mit Freunden sehr viel Bergsteigen war, dann habe ich vor allem Kunstreisen gemacht.