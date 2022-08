CTPark als gigantisches Bau-Vorhaben bei Getzersdorf & Herzogenburg

Werbung

Genau an der Gemeindegrenze zu Herzogenburg entsteht in Inzersdorf-Getzersdorf der „CTPark St. Pölten Nord“. Der moderne Gewerbe- und Industriepark wird mit drei Bauteilen auf einer Gesamtfläche von rund 87.800 Quadratmetern Hallen- und Büroflächen bieten (8,78 Hektar).

Die erste Halle, genannt „Halle A“ soll bereits im ersten Quartal des nächsten Jahres bezugsfertig sein. Ihr Ausmaß: 31.100 Quadratmeter, dazu kommen Büroflächen im Ausmaß von 2.560 Quadratmetern. Zum Vergleich: Der San-Park im benachbarten Herzogenburg umfasst 5,98 Hektar. Kostenpunkt für den Ausbau in der ersten Phase: 20 bis 21 Millionen Euro.

„Dann baue ich eben selbst eine Halle“

Hinter dem Großvorhaben steckt der Immobilienentwickler CTP Austria, dessen Österreich-Chef Karl Brückner im NÖN-Exklusivgespräch auf den reichhaltigen Erfahrungsschatz des Unternehmens hinweist.

Gegründet hat es vor 23 Jahren der Holländer Remon Vos, der in Tschechien Handel betrieb, eine Halle anmietete, jedoch mit ihrer Qualität nicht zufrieden war. „Dann baue ich eben selbst eine Halle“, beschloss er und legte damit in Humpolec den Grundstein für den ersten CTPark.

Mittlerweile ist man in zehn Ländern vertreten, neben Österreich, den Niederlanden und Tschechien auch in Deutschland, der Slowakei, in Rumänien, Bulgarien, Polen, Ungarn und Serbien. Gesamtfläche der Immobilien: elf Millionen Quadratmeter.

Gelistet an einer„grünen Börse“

Ein besonderes Anliegen ist der Firma die Nachhaltigkeit, die regelmäßig unter Beweis gestellt werden muss, ist man doch an der Amsterdamer Börse „Euronext“ gelistet, bei der nachhaltige Unternehmen großgeschrieben werden. Den Nachhaltigkeitsstatus möchte man nicht verlieren: „Kauf, Halle, Vermietung wie eine Salami und dann zieht die Karawane weiter, das spielt es bei uns nicht“, betont Karl Brückner.

Der enge Kontakt mit den Mietern führe dazu, dass die ihre Verweildauer im Durchschnitt 9,4 Jahre beträgt - bei einem Stand in Österreich von derzeit 4,8 Tagen. Kohlendioxid-Neutralität sei ebenso Standard wie Photovoltaik auf den Dächern, außerdem werden auf dem Areal, der ehemaligen Hummer-Schottergrube, zehn Ladestationen für Elektroautos errichtet.

Karl Brückner macht auch kein Geheimnis daraus, dass es bereits Interessenten für eine Ansiedlung gibt: „Da sind zum Beispiel Unternehmen dabei, die derzeit in der Ukraine produzieren, die Produktion aber wieder nach Österreich verlegen möchten.“

An der Bezeichnung „St. Pölten Nord“ müssen sich Bewohner von Inzersdorf-Getzersdorf nicht stoßen: Es gibt auch einen „CTPark Vienna East“, dieser befindet sich ebenso wenig in Wien, sondern im altehrwürdigen Carnuntum, einem Stadtteil von Bruck an der Leitha.

„Big Player“ am Werk

