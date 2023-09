Gesunde Gemeinde Kapelln lud zum Workshop

Zwölf Teilnehmer nahmen das Angebot der Gesunden Gemeinde Kapelln an und trafen sich am Sportplatz zum Workshop „Gewürzmischungen und Salze herstellen“. Die zertifizierte Kräuterpädagogin Renée Schüttengruber gab einen Überblick über die zahlreichen Möglichkeiten, verschiedene Salze herzustellen. Nach Jahreszeit getrennt, informierte sie über die Zutaten, welche für die Basisrezepte der diversen Salze verwendet werden können. Mit den von Renée Schüttengruber mitgebrachten Wildkräutern sowie Kräutern, Blumenblüten und Knospen aus ihrem Garten wurden tolle Solen und Salze für die innere und äußere Anwendung von den Teilnehmern hergestellt. Die Pflanzen wurden klein geschnitten, mit den verschiedenen Salzen vermischt und in Gläschen abgefüllt. Nach fünf Tagen kann man die Salze dann auf ein Backblech streichen und im Backofen trocknen. Es entstanden interessante Salzmischungen, wie Blüten- oder Kräutersalze, aber auch speziell abgestimmte Salze zum Würzen von Fisch und Steak. Für die äußere Anwendung wurde ein Rosen-Body-Peeling aus grobem Meersalz, Rosenblättern und Öl hergestellt. Interessant war auch die Erzeugung eines eigenen Suppengewürzes, welches bis zu einem Jahr haltbar ist.